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觀影說劇／「耀眼」渣男想硬上 郭雪芙戳眼、踢要害

記者杜沛學／綜合報導
郭雪芙（左）劇中險遭唐振剛侵犯。（圖：時創影業提供）
郭雪芙（左）劇中險遭唐振剛侵犯。（圖：時創影業提供）

台灣女星郭雪芙在台灣偶像劇「W劇場：因為你如此耀眼」中，遭「惡劣渣男」唐振剛企圖強行侵犯，雙方引發激烈爭執，為了演出掙脫真實感，郭雪芙腳踩跟鞋往唐振剛胸膛用力踹，對此唐振剛笑回：「跟雪芙對戲讓我有安定的感覺，有時我想嘗試不同表演方式都會先跟她溝通講好，幸好我們彼此都有經驗，所以拍攝過程很順利。」

郭雪芙被問到準備這場戲有做什麼安全措施？她說秘訣是衣服穿很多件，若真的遇到危險，自己也不是省油的燈，「如果發生在現實中，保命的妙招就是先踢對方要害，再戳他眼睛，手刀砍喉嚨，再來就是快速逃離報警。」

郭雪芙劇中意外得知爸爸離世原因與范少勳一家有關聯，主動和范少勳提分手，成熟含淚說：「世界上沒有誰失去誰就活不下去。」面對感情危機范少勳一秒落淚，心有不甘吐出：「在一起要兩個人說了算，分手為什麼你一個人講了就算。」聊到哭戲當下如何醞釀？范少勳說：「相信對手，雪芙給我很大的安全感，相信她，好好感受當下。」

中超虐心感情語錄連發，讓郭雪芙有感而發分享曾在網路上看到的分手語錄「我是喜歡你但沒有喜歡到想在一起。」范少勳自曝曾經也有遇過印象深刻的分手經驗，「以前有聽過前任說：『我的前男友過世了，對不起我現在跟你交往一直想起他。』後來我們分手之後，她就跟前男友復合了！」讓范少勳驚呼實在太不可思議。

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