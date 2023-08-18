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突發狀況太猛烈！「玩很大」開播9年來首度中斷錄影

記者李姿瑩／台北即時報導
吱吱在雨中賣力踢球險象環生。(圖／三立提供)
吱吱在雨中賣力踢球險象環生。(圖／三立提供)

「綜藝玩很大」相隔四年多再訪馬來西亞，卻遇到前所未有的突發狀況。來自大馬的謝佳見領軍前往怡保，就在藝人班底於凱利古堡分隊遊戲時，突然下起滂沱大雨，雨勢之大讓製作單位不得不忍痛中斷拍攝，成為節目開播9年來頭一回沒玩完遊戲就撤退。

「綜藝玩很大」向來不怕苦、不怕累，淋雨日曬都是家常便飯。但這次狀況不同，當地雨勢大到所有人視線模糊，畫面也全都是白茫茫一片。謝佳見、魏蔓和郭芝吟(吱吱)為了團隊勝利，敬業地在雨中奔走，想盡快完成任務。最後因為安全考量，製作單位決定中斷錄影，放棄完成該段環節。

謝佳見拼到全身濕透還爆青筋。(圖／三立提供)
謝佳見拼到全身濕透還爆青筋。(圖／三立提供)

謝佳見與魏蔓是這次的來賓，他們與「玩很大」全體班底肩負宣傳觀光重任，在馬來西亞怡保享受在地美食，並於知名景點如樺木紀念鐘樓、二奶巷、凱利古堡和淡汶雙威水上迷失樂園闖關。相較於上集還在適應節目的節奏、關卡的邏輯，下集中謝佳見與魏蔓展現出全然不同的樣貌，玩的更瘋、更失控，與KID不管是在默契、演技、體力各方面全面升級，讓關主吳宗憲讚譽有加。

最後關頭吳宗憲還加碼押注黃隊獲得最終勝利，若是壓錯隊伍則要一起接受懲罰，一邊是領先整場，力求止三連敗由坤達帶領的黑隊，另一邊是氣勢如虹帶著強烈新手運的黃隊，一來一往相當精采。

結束錄影後謝佳見說：「從一開始的害怕跟KID同隊，想說該怎麼辦，過程中卻感受到KID的愛與團隊精神真得很棒。」魏蔓也附和說：「其實沒想過要跟誰一隊，只是覺得壓力很大不知道該怎麼辦，但也很喜歡跟大家相處的感覺，經過KID的開導後，好好放輕鬆，告訴自己要盡力去玩才有趣！」大家的真心話也讓每個人落下感動的淚水。

「玩很大」前進馬來西亞。(圖／三立提供)
「玩很大」前進馬來西亞。(圖／三立提供)

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