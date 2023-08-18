我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

簡嫚書罕談家務事 自爆從小寄人籬下

記者杜沛學／綜合報導
簡嫚書罕見吐露坎坷童年。（取材自Instagram）
簡嫚書罕見吐露坎坷童年。（取材自Instagram）

台灣女星簡嫚書嫁給髮型師雲昌隆後育有兩女，家庭生活幸福，但她日前出席公益活動時，罕見吐露坎坷童年，因從小父母離異，父母又各自要忙工作，她和弟弟到處在各親戚家「寄人籬下」，每兩、三年就會搬家、轉學，國小到國中這九年，換了五、六所學校。

簡嫚書一路從台北、台中、雲林到處轉學，在姑姑、外公外婆等親戚家住，如今也很感謝親戚的照顧。她坦言一開始會排斥轉學，但後來找到自我安慰的方法，「轉學就不用寫暑假、寒假作業！」小時候沒有覺得自己被「踢皮球」的觀念，長大後回顧才知道自己這樣叫做「寄人籬下」，但這些歷程也被她視為表演的養分。

簡嫚書坦言，這樣的童年，一定會影響她與父母間的感情。一直到結婚後，她才開始「學習不要再變動」，與老公、公婆、女兒們的相處，是她人生歷程至今最穩定的時期，「才開始學習要怎樣跟一家人長時間的相處、磨合，因為不能逃避，這是家人。」至於成長背景是否也影響她早婚、早生？她笑說，比較難的是，沒有爸媽當範本，不知實際夫妻該如何互動，婚後才知「很多挑戰」。

如今簡嫚書也特別重視對孩子們的陪伴，但坦言和老公是雙薪家庭，「真的很為難。」後來與老公討論，決定要陪伴孩子的時間，就全心陪伴，不要被其他事情分心，「讓她們感覺這段時間是屬於她們的，用質取代量。」

至於是否可能生第三胎？簡嫚書語帶保留：「意識（想法）上沒有，但如果（小孩）真的要來當我們的寶寶，就接受。」現在兩個女兒都上幼兒園，終於比較多自己的時間，簡嫚書也笑說：「想先做一點自己的事情，不要急著再生小孩。」

上一則

戲說從頭／太甜…楊超越貼臉丁禹兮 警告觀眾別忘呼吸

下一則

「披荊3」台灣男神11人 林志穎傷首登綜藝 MV打頭陣

延伸閱讀

屢被謠傳和鍾麗緹離婚 張倫碩心累：害我丟失很多工作機會…

屢被謠傳和鍾麗緹離婚 張倫碩心累：害我丟失很多工作機會…
男偶像驚吐被女鬼跟上吸陽氣 性情大變像談「人鬼戀」

男偶像驚吐被女鬼跟上吸陽氣 性情大變像談「人鬼戀」
3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐
子女開學壓力大 美亞提醒家長助適應 減緩焦慮

子女開學壓力大 美亞提醒家長助適應 減緩焦慮

熱門新聞

李玟(左)生前痛訴遭Bruce嫌「難伺候」。 (本報系資料照)

李玟丈夫爆外遇3年 洋妞小三正面辣照流出

2023-08-13 16:42
Betty杯緹的嗓音被網友稱讚。圖／時大音樂提供

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

2023-08-16 16:11
梁朝偉、程瀟。(取材自Instagram@tonyleung_official、微博@程瀟)

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

2023-08-11 22:05
影帝梁朝偉（左）與劉嘉玲是演藝圈銀色夫妻。（取材自微博）

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

2023-08-12 20:06
官方近日公布了一張「封神第二部」概念設計圖。(取材自微博)

「封神第一部」票房破20億 網友喊話導演：續集快開工

2023-08-14 07:00
14歲的知名華裔混血「炫富網紅」透過媒體TMZ發聲，確認她「還活著」。(取自Instagram@Lil Tay)

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

2023-08-10 14:39

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下