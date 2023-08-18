簡嫚書罕談家務事 自爆從小寄人籬下

簡嫚書罕見吐露坎坷童年。（取材自Instagram）

台灣女星簡嫚書嫁給髮型師雲昌隆後育有兩女，家庭生活幸福，但她日前出席公益活動時，罕見吐露坎坷童年，因從小父母離異，父母又各自要忙工作，她和弟弟到處在各親戚家「寄人籬下」，每兩、三年就會搬家、轉學，國小到國中這九年，換了五、六所學校。

簡嫚書一路從台北、台中、雲林到處轉學，在姑姑、外公外婆等親戚家住，如今也很感謝親戚的照顧。她坦言一開始會排斥轉學，但後來找到自我安慰的方法，「轉學就不用寫暑假、寒假作業！」小時候沒有覺得自己被「踢皮球」的觀念，長大後回顧才知道自己這樣叫做「寄人籬下」，但這些歷程也被她視為表演的養分。

簡嫚書坦言，這樣的童年，一定會影響她與父母間的感情。一直到結婚後，她才開始「學習不要再變動」，與老公、公婆、女兒們的相處，是她人生歷程至今最穩定的時期，「才開始學習要怎樣跟一家人長時間的相處、磨合，因為不能逃避，這是家人。」至於成長背景是否也影響她早婚、早生？她笑說，比較難的是，沒有爸媽當範本，不知實際夫妻該如何互動，婚後才知「很多挑戰」。

如今簡嫚書也特別重視對孩子們的陪伴，但坦言和老公是雙薪家庭，「真的很為難。」後來與老公討論，決定要陪伴孩子的時間，就全心陪伴，不要被其他事情分心，「讓她們感覺這段時間是屬於她們的，用質取代量。」

至於是否可能生第三胎？簡嫚書語帶保留：「意識（想法）上沒有，但如果（小孩）真的要來當我們的寶寶，就接受。」現在兩個女兒都上幼兒園，終於比較多自己的時間，簡嫚書也笑說：「想先做一點自己的事情，不要急著再生小孩。」