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男偶像驚吐被女鬼跟上吸陽氣 性情大變像談「人鬼戀」

記者杜沛學／台北即時報導
林子閎驚吐撞鬼經歷。(圖／時創影業提供)
林子閎驚吐撞鬼經歷。(圖／時創影業提供)

林子閎日前出席「沒有你依然燦爛」記者會，適逢農曆七月鬼門開，他透露自己從小就「體質敏感」，如果到一個比較陰的地方，或是互動的人氣場不好，他都會頭暈、感受得出來，前陣子甚至被一個「生病的女鬼」跟了3、4天，整個人性情大變，甚至看不清楚、聽不到聲音。

林子閎分享，小時候就「看得到好兄弟」，因為經常哭鬧，造成生活困擾，被父母帶去廟裡「封住」，就看不到了；師父也有告訴他們，林子閎看到的其實是已經過世的阿公。但他仍感受得到，求學時期外宿，室友體質比他更敏感，兩人經常被「鬼壓床」。

近期則是一次拍戲工作時，到一家陰氣很重的KTV，林子閎一進去就開始頭暈，回家後仍很不舒服、全身無力，甚至看不見、聽不到，連聲音都變了，眼圈也呈現深咖啡色，連續吃藥好幾天也沒有好轉，更奇怪的是，「我突然變很感性，平常我是不會吃甜食的，但那幾天突然一直很想吃蛋糕、泡芙，看劇本也覺得好感動，好像每天在吃甜食、看偶像劇的感覺。」

後來經紀人趕緊找通靈老師，才知道林子閎被一個「生病的女鬼」跟上，是為了吸取他身上的「陽氣」，經過老師溝通，「女子」才離開，林子閎的身體狀況隔天就神奇好轉，因此他形容，有種突然談3、4天戀愛的感覺。

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