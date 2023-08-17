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「何書桓」力挺瓊瑤 古巨基51歲生日赴台獻唱

記者林士傑／即時報導
50歲的古巨基一抵台就進練團室彩排。(圖:寬宏藝術提供)
50歲的古巨基一抵台就進練團室彩排。(圖:寬宏藝術提供)

瓊瑤首本長篇小說「窗外」出版滿60周年，古巨基、李翊君、殷正洋、高勝美、動力火車、潘越雲於19日齊聚合作「當那一首歌響起」瓊瑤創作60周年演唱會，其中古巨基2001年擔綱「情深深雨濛濛」男主角何書桓大紅，且許久未來台演出，讓粉絲相當期待。

他近日一抵台就直奔練團室彩排，碰巧18日是51歲生日，讓演出顯得別具意義，他表示能夠參與這場演唱會非常開心，「因為歌單有很多經典戲劇裡面的歌曲，聽到音樂響起時，回憶的畫面也一一浮現，希望會讓觀眾勾起許多美好的回憶！」高勝美近年在台演出屈指可數，特別向歌迷喊話：「我知道你們很想我、很愛我，很想趕快藉著這場演出，見到我可愛的粉絲朋友們，大家一定要來聽！」

李翊君精心準備3套服裝，因此陷入天人交戰遲遲無法決定戰袍，「很希望可以在演出當天見到瓊瑤本人，我應該會哭出來！」潘越雲說歌曲大多是出自非常崇高又經典的影視作品，能夠詮釋感到很感動。殷正洋強調內容真的獨一無二，未來可能很難再有類似的歌單，希望大家好好享受喚起青春回憶的感覺。

動力火車心情格外興奮，表示像是劉文正的歌曲「卻上心頭」就是他們年輕時候的歌曲，演唱時有種「回憶湧上心頭的感動」，真的非常經典，購票請洽寬宏售票及萊爾富、OK便利超商

李翊君為演唱會準備3套戰袍，遲遲無法下決定。(圖:寬宏藝術提供)
李翊君為演唱會準備3套戰袍，遲遲無法下決定。(圖:寬宏藝術提供)
動力火車唱功了得，演出令人期待。(圖:寬宏藝術提供)
動力火車唱功了得，演出令人期待。(圖:寬宏藝術提供)
潘越雲對於可以詮釋金曲感到非常感動。(圖:寬宏藝術提供)
潘越雲對於可以詮釋金曲感到非常感動。(圖:寬宏藝術提供)
高勝美將參與「當那一首歌響起」瓊瑤創作60周年演唱會。(圖:寬宏藝術提供)
高勝美將參與「當那一首歌響起」瓊瑤創作60周年演唱會。(圖:寬宏藝術提供)
殷正洋強調演唱會內容真的獨一無二。(圖:寬宏藝術提供)
殷正洋強調演唱會內容真的獨一無二。(圖:寬宏藝術提供)

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