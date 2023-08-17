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方芳芳賣上海豪宅回台養老 「 最美主持人」凍齡掀熱議

記者楊起鳳／綜合報導
方芳芳出席韓湘琴畫展。（記者李政龍／攝影）
方芳芳出席韓湘琴畫展。（記者李政龍／攝影）

曾有台灣「最美主持人」封號、獲金鐘綜藝節目主持人獎的62歲資深女星方芳芳，1996年結婚後淡出演藝圈，跟著老公移居上海。去年賣掉上海豪宅回台養老的她，日前出席韓湘琴畫展，凍齡的美貌掀起熱議，歲月完全沒在她臉上留下痕跡。

方芳芳跟老公丹尼爾在上海住了超過22年，去年她宣布賣掉上海豪宅返台定居，獨留兒子在上海工作，近日她和多位老友相聚與陳美鳳、曾國城等人相會，合照中的方芳芳完全看不出來已經62歲，皮膚狀態與外貌幾乎沒變。

陳美鳳日前在臉書上發出一張合照，入鏡的有曾國城以及方芳芳，陳美鳳說：「方芳芳曾國城的對話實在太好笑太口愛惹，兩人的反應都超快！今天和他們的下午茶真的好愉悅...」而方芳芳和曾國城的組合，是2010年方芳芳婚後首次復出，主持第45屆金鐘獎電視金鐘獎頒獎典禮的組合。

看到陳美鳳和方芳芳同框，網友們也熱烈回應，「大家都凍齡」、「在兩位天后前 ，城哥只算是演藝圈幼齒的小鮮肉」、「歲月對你們一點都不影響，美麗帥氣」。

今年5月陳美鳳才從方芳芳手上接下台灣優質生命協會理事長一職，正式成為第10屆理事長。她也笑說跟曾國城和方芳芳在一起就是聽不完的笑話。方芳方出席韓湘琴畫展時，戴著小禮帽穿著套裝顯出高雅氣質，依舊是眾人矚目的焦點。

方芳芳和也定居上海的夏台鳳、鄧美芳等人打招呼，讓大家回到時光隧道。而不少網友看到陳美鳳和方芳芳同框，也反應熱烈，超過上萬名網友點讚：「好久不見方芳芳」、「歲月對你們一點都不影響，美麗帥氣」。

陳美鳳(左起)曾國城和方芳芳相聚。（取材自臉書）
陳美鳳(左起)曾國城和方芳芳相聚。（取材自臉書）

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