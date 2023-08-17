王大陸新片賣破2.7億美元 希望合作這些台灣名導

王大陸出道15周年自嘲好老。（圖：王大陸工作室提供）

大陸電影「孤注一擲」在當地已賣破20億人民幣（約2.74億美元），片中特別演出的台灣男星王大陸正值出道15周年，他笑稱「15年了感覺好老哈哈！」但年僅32歲其實正值演員精采時期，他放話想和台灣眾多厲害的導演們合作，以往演過青春愛情、動作、古裝和奇幻，現在的目標要嘗試更立體、更強烈的角色，「能讓觀眾牽動情緒，跟著角色沉浸故事之中。」

王大陸直說：「很多台灣導演我都很想合作，近幾年都在找適合我自己的電影和機會，現在有很多很厲害的導演，比如殷振豪導演，之前我們一起合作了MV，希望有機會跟他合作一部長片。最近看到「不良執念清除師」，很喜歡林冠慧導演喜劇節奏的控制和講故事的方式。現在優秀導演很多，有機會當然都想跟他們進一步合作。」