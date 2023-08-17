王大陸新片賣破2.7億美元 希望合作這些台灣名導
大陸電影「孤注一擲」在當地已賣破20億人民幣（約2.74億美元），片中特別演出的台灣男星王大陸正值出道15周年，他笑稱「15年了感覺好老哈哈！」但年僅32歲其實正值演員精采時期，他放話想和台灣眾多厲害的導演們合作，以往演過青春愛情、動作、古裝和奇幻，現在的目標要嘗試更立體、更強烈的角色，「能讓觀眾牽動情緒，跟著角色沉浸故事之中。」
王大陸直說：「很多台灣導演我都很想合作，近幾年都在找適合我自己的電影和機會，現在有很多很厲害的導演，比如殷振豪導演，之前我們一起合作了MV，希望有機會跟他合作一部長片。最近看到「不良執念清除師」，很喜歡林冠慧導演喜劇節奏的控制和講故事的方式。現在優秀導演很多，有機會當然都想跟他們進一步合作。」
提到出道15年，王大陸說現階段目標依然是不斷學習，無論在表演或人生裡。過去演出不少青春校園、古裝動作、奇幻類型，未來他想多挑戰不同的有趣角色故事，更傾向現實題材。「孤注一擲」講詐騙的寫實取樣；但也不僅限於這樣的類型片，「可以讓觀眾比較有帶入感及反應現實生活的故事與角色，是我現在比較想演的。不一定是文藝片，類型片和商業片都可以，要為角色服務。」
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