周華健被鬼壓？ 半夜被子遭下拉 真相連自己都覺得好笑

周華健現場表演金雞獨立，證明自己身體狀況還行。（記者沈昱嘉／攝影）

62歲的港星周華健總是還沒開口講話笑聲先到，日前出席保健品代言活動，他為證明好體力，示範「金雞獨立」邊快問快答，豈料才答一題就失敗，自己都笑場。鬼門開了，他應景分享曾被鬼壓，被子還被往下拉，提起這事，他嚇得變臉，當場打住：「不說了不說了！」

周華健連2年代言，自信表示狀態比去年還好，也不忘幽自己一默：「台灣已經是一個高齡歌壇，我的朋友已經是高齡社會了！」還損老友：「本來說要送李宗盛兩箱，後來沒送，所以他還是那個狀態。」

問到遇鬼經驗，他瞪大眼說：「當然有，我常被鬼壓！」隨即神秘兮兮地收口，最後禁不住眾人好奇，他分享17歲考大學之前壓力大，住在香港 時每天被鬼壓，「我有次突然醒來，全身都不能動，被子還開始被往下拉，眼睛都不敢睜開，好希望是女鬼！」營造的氣氛瞬間破壞，逗笑現場，自己也笑得全身顫抖，「最後我才發現，原來是我腳抽筋，捲到了被子，被子才會移動」。

他和太太結婚37年，感情如膠似漆，前陣子2人去日本 富士山，「我們是坐車上去的，我本來想爬上去，但我沒準備裝備啊！」直呼明年一定要回去攻頂，但可能還是選擇坐車。此言一出，周華健當場被眾人質疑「剛剛不是說自己體力好」，他大笑：「我剛剛說錯了！」