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伊能靜曾認「內衣是遮羞布」 生完女兒後驚覺大錯特錯

噓！星聞 ／即時報導
伊能靜。（取材自微博）
伊能靜。（取材自微博）

伊能靜平時常會微博發文分享各種生活點滴或是心聲，近來她談到女性胸部，透露從少女時期開始被外界所影響到對女性胸部的認知。

伊能靜透露小時候發育比較早，鄰居見到她胸部發育後，就跑去跟家人「還不趕快給她買一件內衣，哎呦都發育了，還不穿好難看啊」，也從那時開始她才發現原來內衣是一塊遮羞布，羞恥是她對胸部的第一個概念，上了高中，女生們聚在一起會評論胸部小的女生「你這是太平公主吧，將來你的老公啊，肯定很失望」，這時她又發現到原來胸部是可以取悅男性的，從羞恥變成了雌性的競爭，取悅男性的工具。在當時那個年代，並沒有人覺得這個觀念有什麼問題。

直到她生下女兒後，才發現這些思想真的大錯特錯，的確女性的胸部具備了兩性的吸引，因為它要傳承生命。伊能靜更希望所有當媽媽的人，都應該給自己女兒一個正確的觀念，你的身體是美好的、你是最美的、你不用別人來定義你自己。胸不是拿來取悅男人，或者雌競、互相貶義甚至是炫耀的東西，它是我們身體的一部分，是我們非常珍貴的寶藏，無需在意他人眼光，你的身體年來定義。

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