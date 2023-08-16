我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

涉性騷露面應訊 「黑人」陳建州雨中鞠躬比讚

記者蔣永佑、房荷庭／綜合報導
大牙近日打起精神開始工作。（取材自臉書）
大牙近日打起精神開始工作。（取材自臉書）

台灣前黑澀會女星「大牙」（周宜霈）日前指控「黑人陳建州11年前對她性騷，原遭「黑人」陳建州提告民事損害賠償又撤回，後聽從律師建議，改提刑事加重誹謗告訴。台北地檢署婦幼專組檢察官16日首度以告訴人身分傳喚黑人，確認提告內容及相關事證。陳建州當日早上9時許步入北檢應訊，約半小時後結束庭訊，離去時表示一切交由司法處理，上車前還在雨中鞠躬比讚。

黑人在事發後50天首次公開露面，他身穿黑色西裝，一下車便向在場媒體鞠躬，並表示「我就是希望透過法律捍衛自身清白」，他並向警方表示在場媒體都是為了工作，也稍作停留讓媒體拍照，隨後便快步走上樓，比起先前NONO和黃子佼應訊的混亂場面，黑人明顯從容許多。

大牙曾表示，2012年7月與男性經紀人、當時的老闆陳先生以及其他工作人員等共6人，到香港錄製節目，路途中疑遭陳建州性騷擾。北檢將大牙的加重誹謗案交由婦幼專組檢察官偵辦，考量當中案情涉及性騷擾、強制猥褻或性侵未遂等可能的犯罪，一併交由婦幼專組檢察官調查。

黑人結束庭訊時表示，「謝謝各位的關心，本案已經進入司法程序，我覺得未來有機會再跟大家說明、報告，接下來還是持續會用法律來捍衛自己的清白，感謝大家的關心，接下來一切都交給司法來處理，大家辛苦了。 」

大牙也透過經紀人表態：「目前大牙都沒有收到任何出庭通知。有關司法一事，請見諒無法回應。謝謝大家。」

黑人離去北檢上車前，在雨中鞠躬比讚。（記者房荷庭╱攝影）
黑人離去北檢上車前，在雨中鞠躬比讚。（記者房荷庭╱攝影）

黑人 性騷擾 陳建州

上一則

「攻其不備」溫情藏黑幕？主角本尊控「養父母」撒謊

下一則

「交通住宿可報銷」活動臨時取消 趙麗穎霸氣埋單粉絲損失

延伸閱讀

大雨滂沱中向媒體比讚 「黑人」陳建州：有機會再對外說明

大雨滂沱中向媒體比讚 「黑人」陳建州：有機會再對外說明
遭大牙爆性騷反告加重誹謗 陳建州現身北檢：捍衛自己清白

遭大牙爆性騷反告加重誹謗 陳建州現身北檢：捍衛自己清白
遭大牙爆性騷反告加重誹謗 「黑人」陳建州今出庭

遭大牙爆性騷反告加重誹謗 「黑人」陳建州今出庭
「黑人」陳建州捲性騷醜聞 神隱46天後突發聲洩動向

「黑人」陳建州捲性騷醜聞 神隱46天後突發聲洩動向

熱門新聞

Lil Tay因為在網路上發表一連串用髒話嗆聲的炫富影片爆紅。圖／摘自IG

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

2023-08-09 15:52
李玟(左)生前痛訴遭Bruce嫌「難伺候」。 (本報系資料照)

李玟丈夫爆外遇3年 洋妞小三正面辣照流出

2023-08-13 16:42
梁朝偉、程瀟。(取材自Instagram@tonyleung_official、微博@程瀟)

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

2023-08-11 22:05
具俊曄講到眼眶紅。(摘自YouTube)

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

2023-08-09 10:41
影帝梁朝偉（左）與劉嘉玲是演藝圈銀色夫妻。（取材自微博）

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

2023-08-12 20:06
14歲的知名華裔混血「炫富網紅」透過媒體TMZ發聲，確認她「還活著」。(取自Instagram@Lil Tay)

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

2023-08-10 14:39

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現