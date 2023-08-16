涉性騷露面應訊 「黑人」陳建州雨中鞠躬比讚

大牙近日打起精神開始工作。（取材自臉書）

台灣前黑澀會女星「大牙」（周宜霈）日前指控「黑人 」陳建州 11年前對她性騷，原遭「黑人」陳建州提告民事損害賠償又撤回，後聽從律師建議，改提刑事加重誹謗告訴。台北地檢署婦幼專組檢察官16日首度以告訴人身分傳喚黑人，確認提告內容及相關事證。陳建州當日早上9時許步入北檢應訊，約半小時後結束庭訊，離去時表示一切交由司法處理，上車前還在雨中鞠躬比讚。

黑人在事發後50天首次公開露面，他身穿黑色西裝，一下車便向在場媒體鞠躬，並表示「我就是希望透過法律捍衛自身清白」，他並向警方表示在場媒體都是為了工作，也稍作停留讓媒體拍照，隨後便快步走上樓，比起先前NONO和黃子佼應訊的混亂場面，黑人明顯從容許多。

大牙曾表示，2012年7月與男性經紀人、當時的老闆陳先生以及其他工作人員等共6人，到香港錄製節目，路途中疑遭陳建州性騷擾 。北檢將大牙的加重誹謗案交由婦幼專組檢察官偵辦，考量當中案情涉及性騷擾、強制猥褻或性侵未遂等可能的犯罪，一併交由婦幼專組檢察官調查。

黑人結束庭訊時表示，「謝謝各位的關心，本案已經進入司法程序，我覺得未來有機會再跟大家說明、報告，接下來還是持續會用法律來捍衛自己的清白，感謝大家的關心，接下來一切都交給司法來處理，大家辛苦了。 」