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「最正奶奶」韓湘琴 睽違13年再開畫展

記者楊起鳳／綜合報導
最正奶奶韓湘琴在台開畫展。（圖：唐先生提供）
最正奶奶韓湘琴在台開畫展。（圖：唐先生提供）

76歲台灣資深藝人韓湘琴，曾演出「掌門人」、「黑帖」等劇，25歲與同為演員的唐威結婚後，生下女兒唐可珊與兒子唐志中，是知名藝人暨藝術家，代表作品有「包青天」、「鐵娘子」、「女兵日記」等近百部，是圈內響噹噹的演藝世家。

韓湘琴與唐威結婚51年，兒孫滿堂，家庭美滿，她婚後沉浸繪畫天地，近40年來向多位名師學畫，擅於花卉山水，尤其是荷花、牡丹，畫風瀟灑、色彩繽紛、氣勢奔放、功力深厚、美不勝收，曾被書畫界譽為「觀其荷香氣裊繞，牡丹雍容欲摘之」，她曾在海內外開過14次個展，獲得相當好評及熱烈回響，她即將於國父紀念館舉辦個展，畫作多是她在疫情三年期間埋首於家中，拿出的好成績，在各界殷殷期盼下終於展出。

由於這是韓湘琴睽違13年再推出畫展，開幕式當天韓湘琴各界好友也將與給予熱情支持，包括夏台鳳、方芳芳、鄧美芳等人都將從海外趕回參與盛會；她的一雙兒女唐志中、唐可珊將擔任開幕式主持人。

韓湘琴近年來經常在網路上分享生活點滴，更新速度之快超越年輕人，內容豐富，品味非凡的人生點滴，擁有高點閱率，還贏得「太正奶奶」稱號。她希望網友粉絲們多多支持並到場欣賞，共享「太正奶奶」五彩斑斕的花花世界。

疫情 畫展

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