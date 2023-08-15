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張艾嘉升格當婆婆 兒子12月娶超模女友

記者黃保慧╱綜合報導
張艾嘉(右)跟兒子奧斯卡(左)感情甚好。(取材自微博)
張艾嘉(右)跟兒子奧斯卡(左)感情甚好。(取材自微博)

金馬影后張艾嘉32歲的兒子Oscar（王令塵）傳出喜訊，預計在今年12月2日與超模女友游天翼在香港舉行婚宴，而和王令塵是好友的男星陳柏霖被問到此事笑說：「這可以說嗎？公開囉？但我會去。」問到是否當伴郎，他撒嬌說「去問他啦」，間接證實婚訊。

陳柏霖和Oscar相識很久，曾一起慶生、出遊。其實王令塵除了頂星二代光環外，畢業於英國切爾西藝術與設計學院的他，是位跨界藝術家，本身就結識許多演藝圈好友，像是彭于晏、周興哲、許光漢、周杰倫、王陽明、潘瑋柏等人，想必屆時婚宴星光熠熠。

Oscar與女友游天翼已交往6年，原本2年前在Oscar 30歲時就打算完婚，豈料被疫情打亂計畫。

Oscar是張艾嘉和香港富商王靖雄的獨子，9歲時在上學途中遭綁架，當時歹徒向張艾嘉夫妻要求1500萬港幣(約192萬美元)贖金。在張艾嘉夫婦冷靜處理下，警方最終在香港旺角一家酒店逮捕3名嫌犯並成功救出Oscar，後來張艾嘉停工3年陪伴兒子，並一起到英國生活，直到Oscar大學畢業後，才讓兒子曝光。

時隔多年，Oscar今年4月首次向港媒談及綁票事件，表示此事對自己影響極大，但也正面看待，「這是不正常的成長過程，但仍要面對它、向前走，讓其他東西成為過去」。

Oscar的女友游天翼是個超模。(取材自微博)
Oscar的女友游天翼是個超模。(取材自微博)

張艾嘉 香港 疫情

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