被許光漢溫柔牽手 還真誠告白 田馥甄：好好聽喔

田馥甄(左)和許光漢牽手合唱「一日」。(圖：何樂音樂提供)

田馥甄演唱會進入倒數第二場，事前預告五場都有嘉賓，她唱完「懸日」，許光漢驚喜現身，話不多的他，僅在間奏對田馥甄說了一句「有你在真的很令人安心」，並溫柔地牽起她的手。

三年前兩人在「懸日」MV首度合作，扮演一對大學畢業後戀情無疾而終的昔日戀人，田馥甄在舞台上直呼他是「前男友」。許光漢惜話如金，從頭到尾僅出現4分半，唱完後隨即和田馥甄從升降台離開。

田馥甄唱完「日常」後感嘆：「光漢不只是適合演戲，他唱歌也好好聽喔！」大讚許光漢的歌曲「一日」排在她的「懸日」之後很感動，「歌詞非常touch，日子不管好或壞，放得下或放不下，總是要好好過，時光和日子總是會給你回饋的」。

她也對許光漢的力挺大為感動，「他從來沒有在這樣的現場開金口，這邀約也是不可思議的妄想」，並說在練唱時聽到他的聲音，覺得「為什麼有人可以長得這麼好看又唱歌這麼好聽啊」，她笑說：「他是我MV的前男友，今天又當我一日男友，真是日日相挺的好光漢。」

首次站上台北小巨蛋唱歌，許光漢坦言第一次在萬人面前唱歌，心情的確「滿緊張」，前一晚輾轉難眠，也表示練團當天比正式演出還緊張，他表示：「可能是被女神震懾住了。」

另外，田馥甄在第三場演唱會時，更邀來重量級嘉賓Selina（任家萱）與Ella（陳嘉樺），世紀合體瞬間讓粉絲陷入回憶殺，Selina更是挺著8個月大孕肚現身，甚至任爸、任媽也不知情，坐在台下的驚訝表情全被任容萱拍下。