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受吳慷仁捲劈腿影響？邵雨薇：不開心 求籤找「方向」

記者陳建嘉／台北報導
吳慷仁日前遭網友影射劈腿、把演藝圈當後宮，他極力反駁。(取材自微博)
吳慷仁日前遭網友影射劈腿、把演藝圈當後宮，他極力反駁。(取材自微博)

曾敬驊、邵雨薇主演「我的麻吉4個鬼」舉辦電影見面會，邵雨薇男友吳慷仁日前遭網友影射劈腿、把演藝圈當後宮，她首度現身坦言與吳慷仁之間並無影響：「他已經把想講的都跟大家說了，他在臉書寫的東西都是思考過、消化過的。」

邵雨薇稱讚男友擅長情緒管理，「即使心情再不好，也會自己消化，不會帶給我負面能量」，不過從沒有求過籤的她，今年曾一度覺得不開心，感到內心不太安定，「特別去中和（台灣新北市）烘爐地求籤，希望得到一些『方向』」，最後求出來的籤運很好，只是她心情上還需要一些調適。

曾敬驊與片中演鬼的四個演員互動最多，更和童星洪君昊相處愉快，洪君昊誇讚曾敬驊會打寶可夢機台、給他珍貴的卡片，平時也會與他聊天。

曾敬驊透露只要一下工都會去打機台，「就是希望可以得到更多卡片」。洪君昊有邀請許多同學一起來看片，被問到若有心儀的女同學覺得曾敬驊比較帥，該怎麼辦？他立刻回應「我會哭啊」，一旁蔡嘉茵立刻安慰「不會發生的」，全場哄堂大笑。

此前媒體報導，吳慷仁今年6月間被一名女網友在粉絲專頁「靠背影視2.0」影射有女友還亂搞男女關係，更利用其影響力向劇組排除演員、工作人員名單。吳慷仁日前三度回應，並發千字文強烈否認。

邵雨薇坦言今年稍早坦言心情不好，曾去烘爐地轉運。(記者李政龍／攝影)
邵雨薇坦言今年稍早坦言心情不好，曾去烘爐地轉運。(記者李政龍／攝影)

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