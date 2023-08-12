田馥甄「S.H.E+1」合體 Selina哭不停、Ella開黃腔

田馥甄(中)找來好姐妹任家萱(右)、陳嘉樺驚喜助陣。（圖：何樂音樂提供）

田馥甄（Hebe）近日在台北小巨蛋舉辦第3場「一一」演唱會，找來好姐妹陳嘉樺（Ella）和任家萱（Selina）合體，即將臨盆的Selina挺著超大孕肚現身，未出生的兒子「小腰果」讓台上變成「S.H.E+1」，3人合唱「給小孩」、「美麗新世界」，現場尖叫聲和啜泣聲交織。

3人私下常聚，不過上回合體演出是4年前金曲獎頒獎典禮，這次再聚首，現場1.1萬名歌迷幸運見證。Hebe唱完「日常」，提到人生的2個好姐妹，台下頓時興奮鼓譟，她故作驚訝說：「不可能吧！我不可能叫孕婦上台吧！」全場尖叫，Selina和Ella此時從後方升降台現身。

Selina笑說：「如果在台上破水不用緊張，因為真正到生產還有一段時間可以應對。」透露事前醫生打了包票她可以「盡情演出」，Hebe接話：「我就說她子宮頸很長啊！」Ella對歌迷賣關子：「我們今天就是穿得很漂亮路過小巨蛋。」一副沒有要唱歌的樣子，Hebe說：「怎麼可能，連子宮頸都引頸期盼了，你們不期盼嗎？」

下月11日就是S.H.E出道22周年，而這應該也是Selina待產前最後一次露面，她說：「提前1個月是馥甄巧思。」笑說9月11日可能已經接近臨盆，「搞不好他已經出來了。」還對小腰果喊話：「都好都好，自然選擇想要的日子就好，不過911也不錯！」

3人中最愛哭的Selina率先掉淚，她大喊：「我彩排就哭了2次。」一邊從Hebe口袋抽出衛生紙擦淚：「我這件沒有口袋，有交代Hebe記得帶衛生紙，姐妹真的很值得託付啦！」3人合唱「美麗新世界」前，Hebe回憶當年陪著Ella進產房「看到勁寶黑壓壓的頭」，Ella糾正：「他的頭髮混著我黑色的毛髮。」Selina起疑：「你那時候不用剃掉嗎？」

Ella解釋她走「溫柔生產」路線，沒有任何外力介入，「所以有人說看到頭髮，我想說哪裡有，不都是我的毛髮嗎？」全場笑成一團，唱完「美麗新世界」後，Ella和Selina依依不捨離開舞台，Hebe說：「我今天的心情很興奮，很像遠足的小學生，謝謝上天給我們這個緣分。」說完也跟著掉淚。

S.H.E於2018年離開老東家華研，這次合體巧妙避開版權疑慮，她們昨從頭到尾未親口說出「我們是S.H.E」，而是讓台下歌迷喊出；唱的「美麗新世界」是重新編曲版，並非錄音專輯版本。