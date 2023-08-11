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「粽邪3」拍到人影 老舊旅館現靈異

記者黃保慧／綜合報導
張庭瑚主演「粽邪3：鬼門開」，在片中鐵齒不信邪誤觸鬼月禁忌。（圖：華影提供）
張庭瑚主演「粽邪3：鬼門開」，在片中鐵齒不信邪誤觸鬼月禁忌。（圖：華影提供）

台灣恐怖電影「粽邪3：鬼門開」近日舉辦學生搶先試映，不僅有觀眾從早上11點就開始排隊，三場放映更吸引到全台破千位學生集體試膽。

監製鄒介中透露，拍攝現場為真實老舊旅館，平時生意門可羅雀，在美術團隊陳設前，氛圍就已夠讓人背脊發涼，沒想到還真的拍到旅社的靈異畫面。

原來某日深夜，有場戲要拍曾菀婷單獨待在走廊的畫面，拍攝前劇組工作人員會淨空現場、駐守電梯門口避免路人經過，就在一顆鏡頭完成、導演喊卡後，劇組趕緊湊上螢幕檢查，突然發現異常：「是誰穿幫了？」只見畫面中走廊轉角，躱著一個探出半截身子的人影，正對著鏡頭窺探現場。

劇組人員全都面面相覷，現場瞬間空氣凝結，導演廖士涵打破沉默喊出：「好，我們再來拍一顆。」大家才又回過神繼續拍攝。駐守電梯口的工作人員事後回憶，當大隊劇組正緊鑼密鼓在拍攝時，電梯門曾緩緩開啟，裡面沒有任何人，電梯門又緩緩關上，一個晚上就發生好幾次。

監製鄒介中想起電影圈前輩的叮嚀，便安慰劇組工作人員，這只是靈界朋友們感到好奇，在聚集圍觀拍戲，並沒有惡意。監製也神祕透露，粽邪3：鬼門開」還有將其他錄製到的靈動感應放入正片。

「粽邪3：鬼門開」也釋出電影花絮跑酷篇，可見到片中飾演身賦鍾馗天命的張庭瑚因熱愛跑酷，動作指導李紹朋大讚田徑隊出身的張庭瑚相當給力，身體協調性極佳，在前製訓練上省了不少時間。

張庭瑚回憶，他拍攝前花了一個多月在室內練習跑酷，但實際拍攝時心理上還是備感壓力，他也擔心少掉保護措施後掛彩，造成劇組拍攝進度落後，因此還是在盡可能的範圍內親自上陣。這也苦了草屯囝仔阿倉，片中為張庭瑚好友的他，需要全程跟著張庭瑚直播跑酷，炎炎夏日下跟著張庭瑚來來回回跑超過30趟，第一次主演電影的他直呼：「拍電影真是不簡單！」

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