當年突解散 B.A.D變大叔 身材沒走樣

「B.A.D.」是23年前的偶像團體。（本報資料照片）

23年前成軍的台灣偶像男團「B.A.D」解散後，三名成員各自在人生路上拚搏，人到中年各有家庭及小孩，如今相聚，當年的酷哥聊的都是小孩的教養、當爸爸的心得，還好大家頭沒禿、身材沒走山，也想著為當年倉促解散向支持的歌迷交代點什麼。

B.A.D是許多人成長過程中的記憶，2000年以偶像男團成軍，共發了5張專輯，第2張就抱走金曲獎「流行音樂最佳重唱組合」，第5年時突然就解散消失，阿Ben笑說，「因為唱片公司改組，老闆走了，新來的老闆不管你有沒有得過獎，只看數字，最後留下當時的大咖，我們就默默被淘汰了。」

多年來三個人都各自忙各自的，Danny本來在飛碟做節目，幾年前飛碟大改版他退出後，專心當秀傳醫院小開，但無法忘情音樂和聽眾，後來才又做了Podcast、弄自媒體，阿Ben說，「他本來就是團體中最多話的，聲音也好聽，很像光禹，做廣播、Podcast都很適合他。」

Alex則完全退居幕後，這些年從新加坡 引進光雕科技，連年幫新北耶誕節 、台北燈會打造出科技氛圍，生意做得有聲有色。阿Ben笑說，年輕時大家都在拚事業，「今年我44歲，他們也都43歲了，這幾個月來常相聚，都是聊教養小孩的煩惱，大家吐吐苦水、分享經驗。」阿Ben和Danny各有三個小孩，Alex則有兩個。