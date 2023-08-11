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于美人投入選戰 2節目改版換人

記者葉君遠／綜合報導
于美人下定決心為民服務，把演藝圈收入來源都停掉了。 （取材自臉書）
于美人下定決心為民服務，把演藝圈收入來源都停掉了。 （取材自臉書）

台灣藝人于美人破釜沉舟投入選戰，手上兩個節目面臨改版換人，她表示這是選舉規則，目前都在趕錄存檔，將在11月登記前暫別演藝圈，「我何其有幸，正在經歷一場人生中的重要歷練，無論最後成或不成，我都不再是原來的我，生命沒有答案，只有問題，以及面對各種問題的故事！」

藝人投入選舉，都得面對重大取捨，于美人決定參選的那一刻就有心理準備有可能會失去節目，她將暫別和沈玉琳搭檔的「我就問 你正常嗎？」、和蔡昌憲及許志豪做了13年的「超級紅人榜」。她說，「我無意對電視台或節目造成困擾，一切按規定來，他們也經過沙盤推演了，只是我會懷念，每次跑行程很累後，跟沈玉琳節目中無厘頭對話、調劑心情的時光」。

粗估她少做節目，每月損失數十萬台幣，但她說「並非每一件事都能兩頭兼顧，我不是誤打誤撞想進入政治圈，而是真實來自我心底的聲音，這跟我進修兩年宗教研究所有關，一股想改變的心情讓我給自己下了命令。我想守護民主，民主的精神就是監督與制衡，就需要有人站出來！我不求所有人跟隨，但至少可以推開窗，揮揮手，幫我加油就夠了」。

于美人以無黨身分投入中正、萬華區立委選戰，她坦言，之前就有政黨找她選，「有人幫我把梯子架好，只要我爬上去就好，但我堅持無黨無派才是真自由，做任何決定不需如橡皮圖章般讓人擺布。無政黨奧援自然辛苦，也是我難得的人生經驗，原本中正萬華誰在選都沒人知道，如今我能引起大家討論中正萬華認真看這裡，也是一件好事。」

最近趕錄存檔，工作人員都為于美人加油，搭檔沈玉琳自掏腰包10萬台幣（約3143美元）助選、紅人榜出去的歌手也願為她選舉站台獻唱，明年1月13日就知道結果，她笑說，「有工作人員很壞，開玩笑說，我們等你回來（若沒選上）。」但她盡力而為。

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