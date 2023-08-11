去年小中風住院 余天驚爆「肝臟7公分囊腫」病況曝光

75歲的台灣資深藝人，也是民進黨立委余天，傳出有肝囊腫。（本報資料照片）

余天去年傳出小中風 ，當時初步檢查出來發現後脖子血管有兩根堵塞，腦部也有血塊，還好即時送到醫院，「來醫院時已經90%自癒」。10日他就醫健檢，結果發現肝臟長囊腫，醫生建議他後續回診檢查追蹤。

據台媒報導，余天昨天健檢，發現除了有膽結石、腎臟鈣化結石外，肝臟、胰臟也有囊泡，其中肝臟的囊泡有7公分大。醫生診斷後表示，，初步判定良性機率較大，不建議開刀，因為余天的胃已被肝臟囊腫包住，才會導致食物難被消化，目前傾向追蹤觀察。

此外，宜康診所院長王世晞醫師表示，大部分肝囊腫都是良性的，不會演變成惡性腫瘤 ，但若囊腫過大並且壓迫到器官功能則必須做手術處理。

王世晞說，肝囊腫並無特定好發族群，各年齡層、各性別都有可能發生；大部分肝囊腫都無大礙，並不會演變成惡性腫瘤。大小若在3至5公分的話基本上定期追蹤就沒問題，10公分以上或是壓迫到肝臟功能或是周圍器官如十二指腸等就需要做切除或是引流手術。

王世晞說，肝囊腫在健康檢查中容易發現，只要定期做健康檢查原則上都可以發現。若以類似余天狀況來看，重點在於是否長大，例如3公分突然變成7公分，若是突然長大憂心囊腫內會有出血、感染等問題。基本上肝囊腫在10公分以下通常會建議定期追縱。