黃子佼如何東山再起？命理師指點「這樣做」才有可能

台灣資深藝人黃子佼被控涉性侵及毒品等罪，日前遭檢方偵訊後交保，並限制出境。（本報資料照片）

台灣資深藝人黃子佼 因過去黑歷史曝光，演藝事業全面暫停。命理師沈嶸透過專業了解黃子佼的內心後，坦言黃子佼先前發長文闡述自己的心境變化和歉意時，心中的確是有懺悔之意，也認為自己做錯了，甚至有心想彌補受害者，相比爆出「#MeToo」風波的NONO、許傑輝、黑人等人，是唯一真正有悔過之意的人。

但自從黃子佼被檢方傳訊後，態度出現轉變，因為害怕自己遭到定罪，所以才以「合意性交」的說詞期盼脫身。沈嶸發現他連靈魂上都開始不承認自己曾性騷、性侵他人，試圖說服自己沒有做過傷害他人的錯事，歉疚的心情不再。沈嶸感嘆：「縱使不承認自己做過的事，甚至像NONO這樣完全不認為自己做的事有任何問題，在靈界仍然會留下記錄，必需付出相應的代價來彌補自己從他人身上侵害的能量，法律不過是一小部分罷了。希望黃子佼還是要誠心道歉認錯，並盡力彌補受害人，承擔起所有應負的責任，失去的事業才有可能重新開始。」

沈嶸至今持續投身「每月捐十萬，持續二十年」公益計畫，本月捐贈10萬元善款給「財團法人中華民國 唐氏症基金會」資助「唐氏症者及身心障礙者的全生涯照顧服務」，幫助唐氏症患者及身障者能夠有機會自立生活，並加碼贈送唐氏症基金會「魔法竹摺扇100把」「魔法精油皂100個」「沈嶸老師書籍50本」，以及社團法人中華民國更生少年關懷協會「魔法精油皂50個」「沈嶸老師書籍50本」，公益腳步持續擴大推進中。

唐氏症基金會致力於「身心障礙者的全生涯照顧服務」，從早療、青年小作所、就業 (庇護工場)、日間照護均是服務範圍。每一位身心障礙者及其家庭都是唐氏症基金會服務重點，每一分捐款都極為珍惜，近年來唐氏症基金會致力於推廣偏鄉早療服務，由於資源缺乏，許多居住在非都市的弱勢家庭，無法為發展遲緩孩子提供及時治療。

為了解決此問題，沈嶸期盼有更多企業、善心人士能夠資助捐贈早療服務車，讓專業社工師可將教具等物資載到偏鄉，為弱勢家庭提供到宅服務，同時呼籲社會大眾共同創造一個友善、支持與接納的社會環境，幫助身心障礙者能夠有機會有尊嚴地自立生活，也讓辛苦的身障家庭家長們能夠有機會喘息及安心生活。