「浪姐」換來一身傷 徐懷鈺喊攻蛋

徐懷鈺自曝參加「浪姐」換來一身傷。（記者李政龍／攝影）

台灣藝人徐懷鈺（Yuki）唱紅金曲無數，將於10月7日首登小巨蛋舉行「倒數三秒演唱會」，等了25年踏上殿堂級場地，她直呼：「我不緊張而是感到煩惱，這個蛋真可怕。」光前製會議就讓她頭疼，必須兼顧創意及可行性，那會有青春洋溢的舞蹈嗎？她直言：「我已經45歲了！不要把我想成濾鏡，我是19歲的臉、45歲的身體。」

她在大陸節目「乘風2023」力爭上游，無奈換來一身傷，肩膀、臀肌跟腳踝都感到不適，過去還因拍戲出車禍傷及頸椎間盤，導致身體右邊半癱，如她所言是45歲的身體，同時遭到新、舊傷折磨，真的苦不堪言。

Yuki全程只能咬牙苦撐，在台灣先打止痛針、開錄前吞止痛藥，「不能讓別人知道我們不舒服，但到第五場公演時真的不行了。」由於行程緊湊，她無暇就醫，期間聽從建議接受針灸治療，「能灸的地方都灸了，醫師說我的針加起來是他用過最多的。」

如今賽事落幕，三個月後要站上小巨蛋，她說會把握時間休養，同時調整飲食以及恢復運動，放話：「到時就是完美2個字，不會有人比我更美！」對她而言，運動就是保養的不二法門。

出道25年來遇過各種風風雨雨，若能重新選擇還要當歌手嗎？Yuki表明不會，「如果家境再好一點，我可以去讀音樂學校，因為我想當小提琴家、想練聲樂，但費用太貴了。」話雖如此，她很珍惜現有的一切。