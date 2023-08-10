「營業中」後製淡化炎亞綸 短期內難回主持崗位

炎亞綸曾是「嗨！營業中」節目的靈魂人物。（取材自臉書）

台灣男星炎亞綸 捲性醜聞，他全心投入的「嗨！營業中」和電視台陷入掙扎，都希望他若能釐清官司，再回歸節目，但時間是最困難的問題。而另一個遭指控的汪建民，本已受邀演出華視新戲，卻在爆出新聞時被除名，即便他當天衝警局報案自清也無法挽回得來不易的工作機會。

炎亞綸在「營業中」表現亮眼，這次鬧上新聞，跟其他幾個深陷#MeToo風波藝人不同，更像是私人感情糾葛。節目後製卻全力淡化他的畫面，這並非不近人情，而是牽扯到兩大面向，一是電視台業務部立刻感受被抽廣告的損失，二是綜藝類報名金鐘，是全體主持人合報，無法像戲劇類可以各別拆開，「營業中」是庹宗康和其餘搭檔最接近金鐘獎的一次，極可能在入圍 這關，就集體被打出局外。

炎亞綸出事前代言眾多，冰鋒衣、外送品牌、保養品，零零總總超過10個品項，廠商壯士斷腕全部中止代言。其中，高宇蓁的保養品今年的代言人也是炎亞綸，同為藝人，她很同理心地並未向他求償，但據悉部分在商言商的廠商私下祭出罰款，當年柯震東呼麻案賠了數億，這也都是當事人該承受的結果，炎亞綸當然損失慘重。而廠商中止代言，本來向電視台投放的廣告需撤回，為了避免事態擴大，只能選擇利用後製全力避開他的畫面。