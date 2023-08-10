張鈞甯、阮經天這點太像情侶 導演勸阻：收一點
台灣影星張鈞甯、阮經天領銜主演犯罪懸疑電影「查無此心」，今（10）日首度釋出正式預告及正式海報。張鈞甯、阮經天兩人睽違多年再次同台，一場警局審訊戲，一個眼神、動作都展現有如動作戲般的絕佳默契，讓阮經天笑說：「就像是用一句句台詞在打架，讓我印象深刻！」可見兩人十多年來的好默契。
在正式海報中，張鈞甯臉上傷痕累累、以空洞無助的眼神望向破碎的窗外，讓人好奇她究竟遭遇了什麼；男主角阮經天則是滿臉驚恐，焦急注視著車窗內，像是有了驚人發現，兩相對比更顯懸疑。而在正式預告中，阮經天飾演的移工仲介遭到警方懷疑，他雙眼通紅、火爆怒吼的模樣，展現爆發力十足的精湛演技，而緊湊壓抑的快節奏，更是讓人一刻都不敢喘息。
為了扮演生無可戀女警，張鈞甯在拍攝「查無此心」期間，刻意讓自己處於孤獨，「在現場，我基本上不太跟人家聊天，也不太搭理別人，連跟導演聊天和溝通都很少，沒事就是自己回房間一個人獨處。」儘管男主角找來好友阮經天，兩人在片場也很少交談，「我和小天有時候就算在同一個房間，兩個人都坐在那裡，他看前方我也看前方，他聽音樂我發呆，但我們都不會去干擾彼此。」阮經天也認同說：「就是一部很孤獨的戲，拍得好像沒朋友那樣。」
此外，張鈞甯、阮經天在片中還有一場警局偵訊戲，由於兩人戲中情緒都很凝重，拍攝前各自安靜培養情緒，刻意不跟對方碰面說話，阮經天拍這場戲時眼淚忍不住一直流，結果第一個鏡頭演完，導演曾英庭便走過來說：「誒你們兩個看起來像情侶分手，收一點收一點。」經導演微調後，兩人便展現絕佳默契，讓整場戲變得有如「動作戲」般精彩，阮經天形容：「就像是用一句句台詞在打架，讓我印象深刻。」張鈞甯則表示：「整場戲包括小天的反應，還有畫面風格，我都好喜歡。」導演也自信說道：「『查無此心』將有你從未看過的張鈞甯和阮經天！」電影將於9月8日全台上映。
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