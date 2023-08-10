張鈞甯、阮經天這點太像情侶 導演勸阻：收一點

張鈞甯拍「查無此心」拍攝現場刻意營造孤獨感，常關在房內不搭理人。（圖：華映提供）

台灣影星張鈞甯、阮經天領銜主演犯罪懸疑電影「查無此心」，今（10）日首度釋出正式預告及正式海報。張鈞甯、阮經天兩人睽違多年再次同台，一場警局審訊戲，一個眼神、動作都展現有如動作戲般的絕佳默契，讓阮經天笑說：「就像是用一句句台詞在打架，讓我印象深刻！」可見兩人十多年來的好默契。

在正式海報中，張鈞甯臉上傷痕累累、以空洞無助的眼神望向破碎的窗外，讓人好奇她究竟遭遇了什麼；男主角阮經天則是滿臉驚恐，焦急注視著車窗內，像是有了驚人發現，兩相對比更顯懸疑。而在正式預告中，阮經天飾演的移工仲介遭到警方懷疑，他雙眼通紅、火爆怒吼的模樣，展現爆發力十足的精湛演技，而緊湊壓抑的快節奏，更是讓人一刻都不敢喘息。

為了扮演生無可戀女警，張鈞甯在拍攝「查無此心」期間，刻意讓自己處於孤獨，「在現場，我基本上不太跟人家聊天，也不太搭理別人，連跟導演聊天和溝通都很少，沒事就是自己回房間一個人獨處。」儘管男主角找來好友阮經天，兩人在片場也很少交談，「我和小天有時候就算在同一個房間，兩個人都坐在那裡，他看前方我也看前方，他聽音樂我發呆，但我們都不會去干擾彼此。」阮經天也認同說：「就是一部很孤獨的戲，拍得好像沒朋友那樣。」