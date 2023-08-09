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歐陽娜娜錯過見那人最後一面 最痛的懺悔

記者林士傑／即時報導
歐陽娜娜（左）帶外公（前）去迪士尼玩。（圖：海蝶音樂提供）
歐陽娜娜（左）帶外公（前）去迪士尼玩。（圖：海蝶音樂提供）

歐陽娜娜想念前年過世的外婆，將感情投入創作新歌「不知道」，特別商請外公入鏡，藉此向在天上的外婆喊話：「雖不知道何時能再相遇，但想念您的我們都好好的，請您放心喔！」

外婆在她成長的路上、學習音樂的過程當中，扮演著非常重要的角色，她很遺憾自己缺席了外婆的最後旅程，她說：「最後一刻我卻沒能陪在她身邊，成長的這段路上，經常會問自己一個問題，如果這時外婆在的話，她會給我什麼樣的建議，或是她會教我怎麼做，所以這首歌就誕生成現在這個樣子。」

她在MV中跟外公一起思念著外婆，導演特別設計一處播放著歐陽娜娜幼兒時與外公、外婆的合照，歲月的流轉和痕跡在牆壁上輪替，她說：「可能我們沒有去強調很炫酷或者是很華麗的鏡頭，或試圖找到一些比較大的場景，我覺得是更自然、更原始一點的感覺，去傳遞這首歌背後探討的意義。」

另外，歐陽娜娜大讚95歲的外公是非常高齡的年輕人，根本就是自己的偶像，近來帶外公前往成都看她的演出，還去澳門看BLACKPINK演唱會、去上海迪士尼樂園散心，呼籲大家多多珍惜跟家人相處的時光。

歐陽娜娜（左）直讚外公是自己的偶像。（圖：海蝶音樂提供）
歐陽娜娜（左）直讚外公是自己的偶像。（圖：海蝶音樂提供）
歐陽娜娜推出新專輯「The Star初星」。（圖：海蝶音樂提供）
歐陽娜娜推出新專輯「The Star初星」。（圖：海蝶音樂提供）
歐陽娜娜新歌「不知道」MV有幼年時跟外公、外婆的合照。圖／海蝶音樂提供
歐陽娜娜新歌「不知道」MV有幼年時跟外公、外婆的合照。圖／海蝶音樂提供

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