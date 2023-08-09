演唱會熱舞？徐懷鈺：我是19歲的臉、45歲的身體

徐懷鈺出道25年，笑稱是19歲的臉、45歲的身體。（記者李政龍／攝影）

徐懷鈺（Yuki）唱紅金曲無數，將於10月7日首登小巨蛋舉行「倒數三秒演唱會」，等了25年踏上殿堂級場地，她直呼：「我不緊張而是感到煩惱，這個蛋真可怕。」光前製會議就讓她頭疼，必須兼顧創意及可行性，那會有青春洋溢的舞蹈嗎？她直言：「我已經45歲了！不要把我想成濾鏡，我是19歲的臉、45歲的身體。」

她在大陸節目「乘風2023」力爭上游，無奈換來一身傷，肩膀、臀肌跟腳踝都出現狀況，過去還因拍戲出車禍傷及頸椎間盤，導致身體右邊半癱，手術治療後已無大礙，但如她所言是45歲的身體，同時遭到新、舊傷折磨真的苦不堪言。

Yuki 全程只能咬牙苦撐，在台灣先打止痛針、練習以及節目開錄前狂吞止痛藥，「不能讓別人知道我們不舒服，但到第五場公演時真的不行了。」由於行程緊湊，她無暇就醫，期間聽從建議接受針灸治療，「能灸的地方都灸了，醫師說我的針加起來是他用過最多的。」