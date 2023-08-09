王傳一再當奶爸 10天沒睡站夜哨

王傳一迎來二女兒出生，生活被尿布、奶瓶攪得一團亂。(圖：羅慧夫顱顏基金會提供)

台灣男星王傳一7月迎來二女兒出生，二寶剛滿月、老婆坐完月子，他分享奶爸經，表示大寶出生時自己不在台灣，等到二寶出生，因擔心岳母頂不住，於是請來月嫂幫忙，沒想到雙方對照顧孩子的觀念不合，第五天就請對方走人。

王傳一再度當爸，生活逐漸被小女兒的尿布、奶瓶攪得一團亂，前陣子有幼兒園餵藥案，引發社會譁然，王傳一坦言，老婆坐月子時，夫妻倆擔心岳母太累，於是請了月嫂幫忙，沒想到才做了五天，老婆便難過地說已「開除」月嫂。

原來王傳一老婆告知對方正確的泡奶方式，但月嫂仍堅持以攝氏100度滾水沖泡，再將奶放涼，雙方溝通無效。此外，還發現月嫂會在身上擦白花油，王傳一說：「我自己是沒留意到這狀況，太太說要自己帶，剛好我這陣子比較空閒，所以太太帶大的，我就站夜哨，負責帶小的。」

王傳一當起老婆的神隊友，一個人值夜班照顧二寶，但他因淺眠，索性不睡覺，照顧小女兒的方式就是：「我不敢睡覺，等他開始蠕動，就待命，先安撫。」如此撐了八、九天幾乎沒睡到。

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