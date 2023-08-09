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蔡依林挺「深溝」吃早餐 網歪樓：這體態受不了

記者許晉榮╱綜合報導
蔡依林向粉絲秀了一段吃早餐影片，結果網友反被「深溝」吸引。(取材自Instagram)
蔡依林向粉絲秀了一段吃早餐影片，結果網友反被「深溝」吸引。(取材自Instagram)

台灣歌手Jolin蔡依林近日在大陸展開「Ugly Beauty世界巡演」，來到武漢站，台上台下都展現傲人身材，還向粉絲秀了一段「超深度」開吃的武漢早餐。

也許是心情太好，Jolin的魔性笑聲幾乎貫穿全場，網友紛紛被感染，笑回：「這笑聲很適合當鬧鐘。」不過也有人被「深溝」吸引，大讚：「這體態到底怎麼辦到的？」

Jolin接連幾支的早餐系列影片皆獲得粉絲熱烈迴響，這次來到武漢，她望著滿桌佳餚，一臉吃驚，卻又忍不住先從乾麵下手：「聽說這乾麵一定要先吃，有一種麻醬的感覺，但這是當早餐嗎？對~~早餐。」

Jolin還意猶未盡嘗了「鐵打的早餐」及「生燙牛肉粉」，瞬間滿臉漲紅說；「喔它是麻，不是真的超辣！這該不會也是早餐？」一旁工作人員回說：「早餐有，消夜也有。」Jolin大笑：「所以武漢人不吃晚餐，只有早餐跟消夜？吃完這個整天可以不用吃了，24小時都是早餐耶。」

而吃過一輪後，Jolin最推「蓮藕湯」，直言只要是藕類的她都喜歡，後又驚覺實在太飽，拉高分貝喊說：「我的天啊，我現在要休息一下，真的吃太多了，肚子也變太大了，不能吃太胖喔，會被殺掉！」笑翻全場。

武漢 蔡依林

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