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老公NONO爆性騷 老婆朱海君嗨唱「你嘛就要忍耐」

記者林怡秀／綜合報導
朱海君一身粉紅出席福星宮金曲之夜活動。（記者吳致碩／攝影）
朱海君一身粉紅出席福星宮金曲之夜活動。（記者吳致碩／攝影）

NONO（陳宣裕）6月遭網紅「小紅老師」出面指控性騷，且受害人高達近30人，NONO日前移送北檢接受複訊，最後以台幣50萬元（約1.57萬美元）交保，NONO老婆朱海君日前應邀出席石牌福星宮金曲之夜活動；一身「粉紅芭比」裝扮，表現依舊敬業，只是身形看來消瘦不少，令人心疼，她演唱新歌「你嘛就要忍耐」，意外符合她目前心境，現場觀眾也忍不住會心一笑。

NONO在6月爆出對多名女性伸出魔爪，甚至涉嫌性侵，朱海君先前在台中商演，在台上一度轉身拭淚，台下觀眾齊喊加油為她打氣，兩人一度傳出已經離婚，但經紀人否認，婚姻面臨重大危機。而在NONO交保後，她出席石牌福星宮金曲之夜活動，也是NONO爆出醜聞後，她首次在大批媒體面前公開亮相。

活動開始前，便已有大批媒體聞風而至，朱海君出場後開心和觀眾打招呼，笑容滿面，絲毫未受事件影響，相當敬業，但她開口唱第一首歌時一度有點落拍，她不以為意，還熱情向觀眾問好，活力十足。

朱海君看似已甩開老公NONO性騷官司的陰霾，穿著一身粉紅褲裝，在台上又唱又跳，不忘飆高音展現金曲歌后的實力，唱到一個段落，她還撒嬌跟台下討水喝，成功炒熱現場氣氛，現場觀眾也報以熱烈掌聲，她身形看來明顯消瘦不少，但狀態仍維持的不錯，而她演唱新歌「你嘛就要忍耐」，意外符合她目前心境，現場觀眾也忍不住會心一笑。

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