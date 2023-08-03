我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

李立群杭州住院費遭誇大 小粉紅遷怒 要他滾

娛樂新聞組╱綜合報導
李立群被造謠住院半個月花費20萬人民幣。(取材自抖音)
李立群被造謠住院半個月花費20萬人民幣。(取材自抖音)

台灣71歲資深演員李立群今年5月確診新冠肺炎後，健康頻亮紅燈，兩個月就住了三次院，最近一次在浙江杭州住院治療半個月，傳住院費用高達20萬元（人民幣，下同，約2.8萬美元）引起關注，當地衛生健康局透過官方微博發聲明闢謠，指李立群的花費實際是約2.4萬元。

綜合媒體報導，李立群於7月15日因為帶狀疱疹性神經痛痛到受不了住院，才發現原來是因為確診後免疫力降低，才會長感染性皰疹，加上自己延誤治療、亂塗藥，才會導致病情加重，他在7月28日出院。住院期間他仍然照常用抖音po視頻，未提到自己的住院花費，網路則流傳他的住院費用要20萬元。

綜合媒體報導，據網友爆料，李立群在某次直播時公開吐槽中國大陸看病貴，住院半個月就花費高達20萬元，而且還無法報銷，還拿台灣做對比。

杭州市蕭山區衛生健康局指出，網上傳言與事實情況嚴重不符。經核實，李立群住院費用2萬4051.46元，其中包含床位費與伙食費1萬1700元。

儘管住院花費是無辜遭人造謠，仍在陸網掀起不小的討論度，許多網友還是把帳算到李立群頭上，留言批評「別有居心！以後的影視作品都不看了」、「他不是獨嗎，怎麼還來內地」、「2萬多說成20萬，那就別治了，直接滾回台灣」、「台灣那麼好你回去啊，賴在大陸幹嘛」。

抖音 免疫力 新冠肺炎

上一則

茱蒂丹契驚傳幾乎失明 熱愛演戲不退休

下一則

竇靖童婚訊登熱搜 爆與同性導演祕婚？

延伸閱讀

李立群被造謠杭州住院半月花20萬 中國網友遷怒要他滾回台灣

李立群被造謠杭州住院半月花20萬 中國網友遷怒要他滾回台灣
「小李飛刀」成雲端師父 77歲資深男星在網路掀練功潮

「小李飛刀」成雲端師父 77歲資深男星在網路掀練功潮
何潤東移居大陸 網喊快生寶寶

何潤東移居大陸 網喊快生寶寶
何潤東結束夫妻異地生活 老婆Peggy痛訴真實原因曝光

何潤東結束夫妻異地生活 老婆Peggy痛訴真實原因曝光

熱門新聞

朱寶意(右)去年生日分享了跟吳奇隆的合照。(取材自Instagram)

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

2023-07-27 09:00
大陸知名歌手韓紅由旁人攙扶，面容憔悴進場。(取材自微博)

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

2023-07-31 21:33
楊紫瓊（右）和尚陶德的新婚喜床，布置的很浪漫。圖／摘自IG

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

2023-07-29 12:54
(噓！新聞)

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

2023-08-01 01:30
「捍衛任務4」由基努李維回歸主演。(MyVideo提供)

甄子丹太強…基努李維與他對打後要求改戲

2023-08-01 11:24
李玟生前在台上總是魅力四射。圖／本報資料照片

李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后

2023-07-26 14:18

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成