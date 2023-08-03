李立群杭州住院費遭誇大 小粉紅遷怒 要他滾

李立群被造謠住院半個月花費20萬人民幣。(取材自抖音)

台灣71歲資深演員李立群今年5月確診新冠肺炎 後，健康頻亮紅燈，兩個月就住了三次院，最近一次在浙江杭州住院治療半個月，傳住院費用高達20萬元（人民幣，下同，約2.8萬美元）引起關注，當地衛生健康局透過官方微博發聲明闢謠，指李立群的花費實際是約2.4萬元。

綜合媒體報導，李立群於7月15日因為帶狀疱疹性神經痛痛到受不了住院，才發現原來是因為確診後免疫力 降低，才會長感染性皰疹，加上自己延誤治療、亂塗藥，才會導致病情加重，他在7月28日出院。住院期間他仍然照常用抖音 po視頻，未提到自己的住院花費，網路則流傳他的住院費用要20萬元。

綜合媒體報導，據網友爆料，李立群在某次直播時公開吐槽中國大陸看病貴，住院半個月就花費高達20萬元，而且還無法報銷，還拿台灣做對比。

杭州市蕭山區衛生健康局指出，網上傳言與事實情況嚴重不符。經核實，李立群住院費用2萬4051.46元，其中包含床位費與伙食費1萬1700元。

儘管住院花費是無辜遭人造謠，仍在陸網掀起不小的討論度，許多網友還是把帳算到李立群頭上，留言批評「別有居心！以後的影視作品都不看了」、「他不是獨嗎，怎麼還來內地」、「2萬多說成20萬，那就別治了，直接滾回台灣」、「台灣那麼好你回去啊，賴在大陸幹嘛」。