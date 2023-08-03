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綜藝圈吹復古潮 納豆喊「祕密上工」

記者葉君遠╱綜合報導
「綜藝3國智」找回所有成員錄特別節目，每一個人都超歡樂。（取材自臉書）
「綜藝3國智」找回所有成員錄特別節目，每一個人都超歡樂。（取材自臉書）

台灣綜藝圈實境秀太多，觀眾真的看膩了？復古型態重新回歸，白雲、梁赫群和何妤玟3個加起來150歲的「高齡」主持人搭檔戀愛節目中視「戀愛上線中」。而去年收攤的遊戲外景節目台視「綜藝3國智」也突然大復活，納豆臉書大喊「祕密上工」。

白雲和兩個搭檔的「戀愛上線中」和34年前的「來電五十」有異曲同工之妙，只不過時代更迭，來找對象的年輕來賓對愛情表達更直率。白雲笑說，以前那個年代喜歡一個人含蓄內斂，現在要或不要都直接說，非常乾脆。「而我，已經很久沒談戀愛了，錄影時從他們互動中感受到曖昧和情愫，心底愛的火苗有被點燃，但4年前談的那場戀愛，讓我決定一個人過一輩子」。

梁赫群(左起)、白雲和何妤玟搭檔戀愛節目，三個人年齡加起來剛好150歲。（取材自...
梁赫群(左起)、白雲和何妤玟搭檔戀愛節目，三個人年齡加起來剛好150歲。（取材自臉書）

白雲4年前和日籍女星西田惠里奈鬧得沸沸揚揚，坦言過程把他嚇壞，從此決定一個人也可以過得很好，至於和楊繡惠，那確定是節目效果沒有一絲愛苗，他笑說：「很多朋友叫我找一個富婆作伴，可以少奮鬥30年，但如果那樣，我也會少活20年，不如不要。」他佩服搭檔何妤玟至今還追求愛情，「但她也常公開說，喜歡我的肉肉身材，害一堆大肚腩粉絲寄照片給她」。

此外，納豆去年1月腦血管破裂開刀救回，當時暫別主持6年的台視「綜藝3國智」，後來節目在9月喊停，最後一集他還回節目當特別來賓，沒想到經過將近1年，台視突然召回11位主持群，前天錄特輯「一周年返校日」計畫9月播出。哈孝遠說，大家有革命情感，一聽重啟個個情緒亢奮，「我緊張到4點就起床，預計8點梳化，我7點半到，竟然是最後一個」。

哈孝遠說，本來擔心納豆還沒完全恢復，沒想到他已經可以跑、可以打球，甚至可以跳水，「一開始擔心他的身體，所以他當老鼠屎時還不敢念他，後來看到恢復到病前的9成，大家才放心開酸」，台視表示，「綜藝3國智」特輯下月播出，也是試水溫之作，若反應好，有可能接檔「營業中」

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