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「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

福原愛男友前妻淚訴「她用影響力不斷說謊」

記者陳建嘉／即時報導
福原愛。（取材自微博）
福原愛。（取材自微博）

江宏傑福原愛這對昔日桌球界金童玉女撕破臉，煙硝鬧上國際，而這全部事件的導火線，就是她疑似偷吃早已是人夫的「橫濱男」，橫濱男的元配近期出面向「文春週刊」爆料，提到她當初向福原愛要求上千萬日圓的賠償費，結果福原愛只願意支付100萬元日幣，訪談時更激動淚訴，「福原愛以自己的影響力不斷說謊！」

報導指出，福原愛爆出第三者傳聞，但當時強烈否認不倫，說是雙方都離婚後才有交集，然則「橫濱男」的妻子除了發現福原愛寫給男方的情書外，並揭露這些情書才是兩人離婚的導火線，另外表示，雙方在和解時，福原愛主動表示不要找律師，私下解決就好，也只願意提供100萬日圓，最終雙方終於在2022年11月和解，該女的友人則表示「她在相當高價的條件之下答應和解，做了很大的讓步。福原愛接著在微博上公告已經和解了，可以說是利用作為名人的影響力來自我合理化，她對此後悔到不行。」

福原愛。（取材自微博）
福原愛。（取材自微博）

報導另指出，福原愛與新歡的愛巢隨之曝光，福原愛2022年10月買下了新宿一帶的高級公寓頂樓套房，面積約150平方公尺（約45.4坪）以上，估計要價1.5億元日幣，甚至還有寬達54平方公尺（約16.3坪）的陽台，

其實福原愛在訴訟過程中就已經跟A先生築起愛巢，福原愛2022年10月買下了新宿一帶的高級公寓頂樓套房，面積約150平方公尺（約45.4坪）以上，估計要價1.5億元日幣（約3380萬元新台幣），甚至還有寬達54平方公尺（約16.3坪）的陽台。只是根據鄰居透露，福原愛在江宏傑召開國際記者會以後，就再也沒回到愛巢，猜測是避免遭媒體圍堵。

福原愛 江宏傑 玉女

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