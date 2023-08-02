湯志偉從繼父升格岳父：若不愛了，請把她還給我

湯志偉(中)嫁女兒(右)，要女婿(左)好好愛女兒。(取材自臉書)

62歲資深演員湯志偉和音樂人馬兆駿的遺孀Juby結婚10年，近日迎來新身分，從繼父升格為岳父，因為女兒出嫁了。

他表示女兒馬永蒂找到好歸宿，他了了一樁心願，「馬爺應該也很高興吧！」湯志偉也PO出婚禮照片，溫馨感人。

湯志偉雖是繼父，但愛女之情溢於言表，他分享跟親家第二次吃飯時，引用巫啟賢對他女婿說的話：「如果有天你不再愛她，或她不再愛你，請你把她還給我，不要打她，不要罵她，我尊敬你是一個男人」。講到這湯志偉也忍不住哽咽，透露說，女兒只要找到對的人，婚姻幸福他就放心了。

湯志偉10年前和同為基督徒的Juby結婚，當時湯志偉帶著獨生兒子和Juby的一子二女再組家庭，一路走來10年了，湯志偉寫下：「是的，我又多了一個身分，岳父，大女兒出嫁了。回想這10年，這8口之家，不知是如何走來，每當我軟弱，信心不足時，孩子們用禱告，用眼神告訴我：爸，你可以的。所以我就繼續往前走，只希望4個孩子都能健康平安的長大。」

而今，馬永蒂找到好歸宿，湯志偉說他也了了一樁心願，「馬爺應該很高興吧。」並祝福女兒馬永蒂，「恭喜你們，好事發生。」