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羅志祥成功重回舞台 自嘲全靠不要臉

記者林士傑／綜合報導
羅志祥(中)感動噴淚。（記者李政龍／攝影）
羅志祥(中)感動噴淚。（記者李政龍／攝影）

羅志祥（小豬）在小巨蛋舉行第2場「EVOLUTION演唱會」，適逢44歲生日格外感性，一一向留在身邊的親友致謝，不諱言這段時間很多人接連離去，向經紀人小霜喊話：「我答應妳，我自己搞砸的，重新站起來就可以了！」

他先是向一路相挺的後援會致歉：「從以前到現在發生很多事情，謝謝你們相信我，不解釋不代表就要被定罪。」直球回擊先前跟周揚青的感情風波，他說：「（出道）過程當中我不斷發生很多事情，很多人離開我，我不會去怪他們，因為不能勉強別人怎麼對你，我很感謝身邊留下來的人，謝謝你們對我不離不棄。」

他說在低潮期間，小霜幫忙付房租、飯錢，提供了很多金錢支助，因此自己下定決心絕對不會虧待小霜。這些年來他歷經感情風暴，小霜始終陪在身旁，加上後援會的支持讓他順利自谷底翻身，他坦言不管被別人怎麼酸、怎麼批評，「我成功的要件就是3個，不要臉、不要臉、不要臉！」當場掩面痛哭，氣氛感人，也讓人見識到他重新回歸的堅強意志力。

最後小豬向媒體喊話：「已經過3年了，不要再寫毀滅性爆料了，2020年都過了，我求你們了。」觀眾笑成一團。

羅志祥在台上激動掩面痛哭。（記者李政龍／攝影）
羅志祥在台上激動掩面痛哭。（記者李政龍／攝影）

羅志祥 周揚青

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