羅志祥唱到一半破音 笑場差點唱不下去 歌迷要他做這個

羅志祥在台上又唱又跳，熱力四射。（記者吳致碩／攝影）

台灣藝人羅志祥 （小豬）6度攻蛋開唱，2場共吸引2萬粉絲到場，票房進帳新台幣5千萬元（約159萬美元），和製作費幾乎打平。成功瘦身10公斤的小豬，一開場站在3層樓高的懸吊式鐵籠，攜超過20位舞者，帶來「修羅」、「No Joke」、「夠了」、「Trap Game」等勁歌熱舞，煙火狂發、雷射燈光如機關槍掃射不停，數量之多連他自己都嚇到，直呼：「每爆一顆都是費用，很貴的。」

歷經感情風暴，小豬經過去年7月、11月在北高巨蛋試水溫，這次自信心明顯回來，他也說感覺很不一樣：「上次什麼都沒有，是回歸初心，這一次感覺好像到豪宅一樣，爆破到連我自己都嚇到。」唱到「灰色空間」時，他才唱到第2句就破音，笑場說：「唉呦，破音。」台下一陣大笑，他也笑到摀著臉，一度唱不下去，用台語說：「麥笑（不要笑）！」還有歌迷喊「重唱」。

他開起自己「亞洲空X王」的玩笑，鼓舞現場觀眾尖叫，笑說：「如果我今天沒喊『尖叫聲』，感覺沒有參與到，如果我今天沒有空X，就好像沒有表演到。」還跟歌迷鬥起嘴來：「現在慢歌你要我空X？出去啦，待會，不要急。」

他將歷年金曲串成兩首情歌組曲，包括「不具名的悲傷」、「愛轉角」、「我不會唱歌」等；唱完浪漫情歌，小豬又大陣仗帶著舞群上台，演繹「我的皇后」、新歌「Don't be late」、「一支獨秀」、「愛的主場秀」、「愛投羅網」、「精舞門」等經典曲目，讓歌迷聽得超過癮。

台客天團玖壹壹以神秘嘉賓身分現身，和小豬合唱「鄉下來的」、「我跟你卡好」，小豬也在演唱會尾聲宣布會再加場，12月31日跨年夜前進高雄巨蛋開唱，讓全場尖叫聲不斷。日前因糖尿病併發症 住院的羅媽媽也順利出院，現身欣賞兒子的演唱會。