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遭誣性侵7年 馬幼興珍惜復出 睡攝影棚不喊苦

記者楊起鳳／綜合報導
馬幼興是反派不二人選。（圖：馬幼興提供）
馬幼興是反派不二人選。（圖：馬幼興提供）

有台灣本土劇「惡男專業戶」之稱的馬幼興，2016年遭到女演員唐少萱指控性侵，最終法院還他清白並證明全是女方捏造誣告，但馬幼興仍遭貼上「性侵」標籤，7年來過地獄般生活，幾度想消失，直到演出「美麗人生」吃重角色才算正式復出。提起7年來的折磨，馬幼興說：「那時候想退出、消失，但是我的經紀人一直都沒放棄我，才讓我堅持下去。」

馬幼興2016年和當時一起演出「戲說台灣」女演員唐少萱交往，卻遭到對方指控性侵，雙方官司纏訟將近1年，最終證明性侵一事是對方捏造只為取信劈腿男友，但這性侵標籤在馬幼興身上撕不掉，馬幼興雖然勝訴但無端遭到電視台解約，甚至原本說好的角色忽然取消換人，連活動都停擺，「縱使我是被誣告但這個標籤是撕不掉了」馬幼興說，這整起事件他才是真正的受害者，他說：「我就是被睡了、被分手了，最後還被告了。」

他說很感謝這段時間給他機會的人，復出八點檔後他依舊演出最擅長的反派，因為失而復得，連睡四天攝影棚也不喊苦，常常一天要拍20到40場戲他也習慣，很珍惜每一次的演出機會，曾有演員問他：「馬哥這麼長的台詞你都怎麼背啊?」他都會開玩笑說：「把每一個字都看成錢就會背了。」

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