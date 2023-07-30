告五人開唱 這位日本男神驚喜「獻聲」

告五人高雄巨蛋開唱，日本男神藤岡靛(左二)驚喜現身。（圖：相信音樂提供）

台灣樂團「告五人」的「第一次新世界巡迴演唱會『宇宙的有趣』」29日起一連2天移師高雄巨蛋，日本 男神藤岡靛驚喜現身，雙方合唱「好不容易」日文版「晴天」，萬人熱情瞬間點燃，而兩天兩萬人朝聖雄蛋。

告五人出道邁向第6年，「跳級」直攻北高雙蛋萬人舞台，場場完售。藤岡靛百忙之中特地飛來高雄合體告五人，讓團員備感榮幸。藤岡靛透露「晴天」歌詞其實暗藏玄機，「『晴天』在日語裡有雙重意思，除了是一般的晴天外，另外一層的意思是『人生中的第一次，也同時是迎接很重要的大場面的一天』，表達這一天很有紀念意義，就像是我第一次和告五人一起在高雄巨蛋合體演唱，非常值得留念。」

在單曲錄製時告五人與藤岡靛分隔兩地，採取分開錄音的方式，藤岡靛表示很遺憾，昨天直接對告五人邀約：「希望下次可以近距離一起玩音樂。」告五人笑說絕對會推薦許多在地人才知道的隱藏版美食，藤岡靛則分享自己這次剛抵達高雄，就已經從胃開始「入境隨俗」了。

而告五人首度踏上高雄巨蛋，為了歌迷毫不保留，開場曲「新世界」揭開華麗序幕，經典歌曲「你要不要吃哈密瓜」前奏一出，全場站起來跟著節奏跳起來，接著千萬點擊夯歌「愛人錯過」，鼓手哲謙帥氣站上鼓椅對著全場萬名歌迷揮舞鼓棒。最後告五人在出道名曲「披星戴月的想你」全場大合唱聲中，把整個高雄巨蛋輝映成銀河系，在歌迷心中留下難忘的回憶。