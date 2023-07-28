陳美鳳變身金髮芭比辣翻 炸出豐滿上圍 網喊：韓團女神

（取材自陳美鳳臉書）

由瑪格羅比（Margot Robbie）、萊恩葛斯林（Ryan Gosling）主演的真人版電影「Barbie芭比 」（Barbie）」颳起一陣芭比炫風，不少粉絲進戲院看戲都換上一身粉紅色行頭，台灣藝人王思佳也挑戰Cosplay成真人芭比。才剛在臉書 曬出20代泳裝戲水照的台灣凍齡女星陳美鳳，日前也分享了自己變身金髮芭比的模樣，超美扮相讓不少網友留言大讚：「真人版芭比！」

陳美鳳日前在個人臉書分享自己AI 版本的芭比美照，只見她換上一頭金髮，還戴上芭比粉髮箍，身穿粉色系爆乳亮片裝，脖子上還有珠寶點綴，貴氣又火辣的模樣贏得許多好評，也釣出藍心湄、楊鏽惠、王思佳、梁佑南等女星盛讚。