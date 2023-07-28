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李玟老公不忍了 稱「財產各自獨立」

娛樂新聞組／綜合報導
李玟過世後，她的老公Bruce受到諸多質疑。（取材自微博）
李玟過世後，她的老公Bruce受到諸多質疑。（取材自微博）

天后李玟（Coco）驟逝，得年48歲，老公Bruce和她的婚姻觸礁成為眾人熱議話題，李玟身後的巨額財產被外界認為可能落入老公口袋，加上Bruce除了發出訃聞，持續神隱，引發網友熱議。Bruce終於發聲，強調和李玟結婚後財產是各自獨立，未來他不會參與李玟的財產分配。

李玟告別式將於31日舉行，8月1日進行火化。Bruce於28日發表中文聲明，回應婚姻及財產分配現況。他表示有人惡意炒作、捏造假消息，嚴重侵害個人及家人隱私

聲明指「個別主體」為網路流量惡意炒作，捏造李玟與Bruce的婚姻及財產狀況等假消息，嚴重侵害個人隱私和名譽權。

Bruce做出兩點回應，第一點是他與李玟婚後一直保持財產獨立，「我尊重Coco對其個人財產的一切安排。我從來沒有，未來也不會參與有關Coco財產分配的任何事宜。」

Bruce第二點回應是要求侵權行為人停止其行為，刪除侵權言論。他已經委託律師進一步採取法律行動，追究相關責任。

港媒報導，李玟年初與老公Bruce分居時，並未帶走她的表演服裝，因此家屬為了要拿回這些衣物，前往之前她與Bruce在赤柱的住所，但因為Bruce人不在，其職員就告知家中已沒有李玟的衣服，一件都沒有，這讓家屬感到很錯愕，因此要求對方在48小時內交還李玟的衣物，不然就報警，之後收到兩箱衣物，內約有6、7件晚禮服。

李玟 隱私

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