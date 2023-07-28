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金曲歌王施文彬瘋遊戲 搖身變電競教父

記者林怡秀／綜合報導
施文彬有8、9年的遊戲實況主資歷。（圖：年代提供）
施文彬有8、9年的遊戲實況主資歷。（圖：年代提供）

金曲歌王施文彬出道多年，以一首和江蕙合唱的「傷心酒店」紅遍大街小巷，近日與歌手秀蘭瑪雅登上年代MUCH「那些年。那些歌」，宣傳全新專輯「有歲」，施文彬說，前三年因為疫情期間沒地方可唱歌，所以原本熱中的副業「遊戲實況主」意外成為他的主業，YouTube電玩頻道超過8萬多人訂閱，被稱之為電競教父一點也不為過。

施文彬發行過的專輯得獎無數，但特別的是他的電玩資歷和他的演藝人生一樣精采，他在「那些年。那些歌」節目中表示，自己從小就很愛打電動，因為家裡沒有其他兄弟姊妹，媽媽又忙於工作，所以只有樂器跟電玩陪伴他成長。在2007年得到金曲獎最佳台語男歌手獎後，反倒不是全力投身於音樂，而是毅然決然跑去遊戲公司上班，令眾人跌破眼鏡。

施文彬說，以前小時候打電動打得再好，大人也覺得沒什麼用，但其實電競是很專業的領域，也是未來的趨勢之一，所以他才成立電競協會推動立院修法，可說是台灣電競展業的重要推手之一。在前三年的疫情期間，施文彬無法上通告，所以他轉而全心投入遊戲實況主的身分，每天上網開台，累積不少忠實粉絲，最後在節目中與秀蘭瑪雅談到一起組隊打怪的「廝殺過程」，兩人激動的話閘子停不下來，令陳國華笑說，電玩果然能讓人常保年輕。

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