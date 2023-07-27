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不忍了 李玟老公火大發聲 稱「財產各自獨立」

記者梅衍儂／即時報導
（取材自李玟微博）
（取材自李玟微博）

CoCo李玟本月過世，享年48歲，老公Bruce和她的婚姻觸礁成為眾人熱議話題，李玟身後的巨額財產被外界認為可能落入老公口袋，加上Bruce除了發出訃聞，持續神隱，引發網友熱議。28日Bruce終於發聲，強調和李玟結婚後財產是各自獨立，未來他不會參與李玟的財產分配。

Bruce聲明如下：

感謝廣大歌迷、網友對李玟CoCo的哀思和悼念，我們所有人都同樣祈願CoCo在天堂得以安息。

在與CoCo相關的報導中，出現了個別主體為網絡流量惡意炒作，捏造並散布有關我和CoCo的婚姻及財產狀況的虛假信息，發表侮辱、誹謗我本人的言論，嚴重侵害了我和家人的個人隱私和名譽權，給我和家人的個人生活帶來了巨大的困擾和負面影響。有鑒於此，我不得不對於不實言論，作出如下回應和聲明：

一、所謂我與CoCo的婚姻及財產狀況的言論嚴重背離事實，系惡意炒作造謠行為。我和CoCo婚後一直保持財產獨立。我尊重CoCo對其個人財產的一切安排。我從來沒有，未來也不會參與有關CoCo財產分配的任何事宜。

二、相關侵權行為人應立即停止侵權行為，刪除有關侵權言論。我已委託律師事務所，對拒不刪除或繼續傳播不實言論的相關侵權行為人採取進一步法律行動，追究相關侵權行為人的法律責任。

再次呼籲廣大網友尊重客觀事實，遵守法律法規，尊重他人隱私，堅決抵制為博取流量製造爭議和矛盾的行為，理性表達對CoCo的哀思之情。

特此聲明！

2023年07月27日

李玟老公Bruce發出聲明捍衛自己名譽。（取材自微博）
李玟老公Bruce發出聲明捍衛自己名譽。（取材自微博）

李玟 隱私

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