江宏傑宣布告贏了 日本開記者會喊話福原愛履行法院裁判

福原愛、江宏傑如今撕破臉。（本報資料照片）

江宏傑 、福原愛 於2021年7月8日正式離婚，至今仍煙硝四起，江宏傑指控福原愛去年7月後就斷了聯繫，讓他終於忍不了了，直衝日本 於27日下午召開國際記者會，要求福原愛直球面對。而福原愛今凌晨也發出聲明反擊，請他不要違反法官的要求。

據台灣媒體報導，江宏傑要求福原愛直球面對當地媒體的採訪通知上，寫著福原愛遭前夫控訴涉及「ABDUCTION（綁架）」。

江宏傑穿著西裝，在台北時間下午2時準時出席記者會，他臉色有些憔悴，用中文說：「大家好我是江宏傑，今天先跟大家抱歉一下，私人的事情讓大家擔心了。謝謝大家不辭辛勞的來參加，也真的非常感謝大家，今天把大家聚集在這裡，有件事情想跟大家報告一下。在今年的7月20號，我收到日本法院裁判結果，內容是法院要求福原愛小姐（因涉及兒少權益，不予刊載），我想表達真的很感謝日本法院的裁判，我也希望可以快點（因涉及兒少權益，不予刊載）。」

據報導，江宏傑稱，很感謝日本法院的裁定，但福原愛告訴他不會執行法院命令，讓他感到不安。江宏傑也表示，他不希望事情變很難看，或必須用強制執行方式，只希望福原愛能配合判決，讓事情和平落幕。