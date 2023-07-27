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福原愛、江宏傑婚變走錯哪一步？網一面倒喊：後座衛生紙

編輯蔡欣妤／即時報導
福原愛與江宏傑2021年正式離婚。(本報資料照片)
福原愛與江宏傑2021年正式離婚。(本報資料照片)

台日昔桌球夫妻檔江宏傑福原愛於2021年正式離婚，結束四年多婚姻，女方更被爆料婚內出軌，與已婚人士搞不倫，形象一落千丈。今（27）日江宏傑宣布將於東京舉行記者會，福原愛更在凌晨時間發出聲明回應：「不要違反法官要求」。關於這對夫妻為何會走到這一步，PTT論壇上也有許多網友分析原因，且一面倒都認為是「衛生紙」導致的。

PTT上有一篇「江宏傑是走錯了哪一步？」為標題的文章引起網友熱議，原PO好奇「當初兩個人愛的死去活來的時候，女方也願意配合到高雄居住，還願意坐機車拿衛生紙，結果外遇劈腿後馬上翻臉不認人拋夫棄子。現在江宏傑連兒子都看不到，江宏傑是走錯了哪一步呢？」

對此，大批網友一面倒認為是江性格太節儉，紛紛留言：「以他們的收入，根本不需要省這種」、「你叫一個富家女坐機車、搶特價衛生紙，由奢入儉難啊」、「叫人家坐後座拿衛生紙」。關於後座拿衛生紙是福原愛懷孕時兩人騎機車前往大賣場購物，當時有衛生紙買二送一的優惠，因此福原愛便坐在後座兩手各提一包衛生紙，兩人之間夾著第三包。

另外也有網友補充江是媽寶跟姊寶，還有限制福原愛用自己的錢買東西等等。

福原愛 江宏傑

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