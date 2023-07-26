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以音樂證明 王力宏9月唱回台北小巨蛋

記者林士傑╱綜合報導
王力宏繞了一大圈，回台灣用演唱會試水溫。(圖：寬魚國際提供)
王力宏繞了一大圈，回台灣用演唱會試水溫。(圖：寬魚國際提供)

歌手王力宏接連在美國、曼谷開唱，再宣布將於9月9、10日站上小巨蛋，舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏演唱會」，親自擔任音樂總監，9月9日貌似有跟歌迷長長久久的涵義，十分浪漫。

這是他歷經婚變風暴後展開的全新篇章，自然格外看重，邀來合作多年的「吉他之神」Jamie Wilson領軍，貝斯手Casey Subramaniam在星馬相當有名、鍵盤手Aubrey Suwito是大馬天后Siti Nurhaliza的御用鍵盤手、鼓手Sarah Thawer被封為「Sarah Drums 鼓后Sarah」，眾人組成國際神級樂手的「天團」和王力宏同台飆技。

不僅如此，主辦單位寬魚國際特別邀請香港演唱會之父金廣誠擔綱演唱會總監，以及香港著名舞台設計大師周炳坤，以能單獨呈現也可以合體的方塊為概念，創造出「許多的『一個』就是『每一個』」的全新台北舞台，充分展現演唱會「ONE」的主題。

寬魚國際執行長邱瓈寬表示，樂壇只有一個王力宏，回到台北，力宏有種鬥士的精神，就像「ONE一個」歌詞說的「哪怕一生是無盡的戰役，哪怕一雙手空空只抓住自己」。

邱瓈寬說，王力宏不是那個所向無敵的超級英雄，他不過就是血肉之軀，像競技場中的鬥士，赤手空拳，隨時一無所有，「他會以音樂，證明他自己」。

王力宏 香港

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