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大牙壓力大、求助心理諮商 黑人撤民事改告刑事

記者陳慧貞／綜合報導
大牙透露自己生活一如往常。(取材自臉書)
大牙透露自己生活一如往常。(取材自臉書)

昔黑澀會美眉「大牙」周宜霈因發文指控11年前曾遭「黑人」陳建州性騷，遭黑人與妻范瑋琪提出告訴，並要求賠償1000萬台幣、公開道歉，但就在法院分案擇期開庭審理後，傳出黑人撤銷民事告訴，卻轉提出刑事告訴，對此，大牙透過經紀人表示，「針對法律層面問題，目前暫時都先不回應」。

大牙24日稍早前收到法院撤告通知時，還發文坦承這段時間飽受煎熬，「因為挺身而出的 ＃ＭeToo事件，我成為了這波運動裡第一個被起訴的受害者，吃不下飯 睡不著覺 ，必須求助身心科和心理諮商」，並稱一路遇到很多為她加油打氣的人，佩服她的勇敢，「這份不好意思是我不知道我揭開傷疤送出的勇氣後面，需要承擔這麼大的壓力，連不認識的人都要替我擔心。」收到法院的撤回起訴通知，她堅定表示：「相信事實是不容挑釁的。」感謝願意相信自己的人，「是的，我不是一個人每位受害者，妳(你)也都不會是一個人」。

但對於黑人透過經紀人表示：「本人不佔用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴」，雖撤回民事告訴，卻轉提起刑事告訴，大牙則透過經紀人表示，「針對法律層面問題，目前暫時都先不回應」。

黑人 范瑋琪 性騷

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