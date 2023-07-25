夏宇童同台男友孫協志 被問黃子佼 冷回沒關注

孫協志(右一)、夏宇童(左一)情侶檔受訪時，刻意坐兩邊。(記者李政龍/攝影)

由孫協志、卓文萱、夏宇童等主演，改編自台灣影史票房冠軍「海角七號」的音樂劇「海角七號~造夢者」近日舉辦記者會，原訂出席的導演魏德聖因爆出積欠中影董事長郭台強4500萬台幣風波，為免模糊焦點，在新聞曝光後，便決定不出席，讓劇中扮演「魏德聖」的孫協志期待和本尊見面落空。

音樂劇「海角七號」以導演魏德聖當年追夢歷程為主軸，由謝念祖執導，孫協志、卓文萱、徐詣帆、金仁馨、夏宇童等人演出，而魏德聖則掛「監製」，提到魏欠債風波，謝念祖稱和魏德聖認識20年，當年魏拍電影「七月天」時，自己劇團很多人也參與該片演出製作，但因製作費超支，演員隔了一年才拿到酬勞，謝念祖說：「當時很多演員都以為拿不到了，但他很認真，把欠每個人的錢付給他們。」對他而言，魏德聖是個願意面對問題的人，至於魏德聖近況，謝念祖表示，因一切交由律師處理，「所以他一切正常生活，睡得著、吃得飽。」

孫協志在劇中演出「魏德聖」，他坦言雖然出道很久，但始終未能與魏導合作，原本期待這次能見面，沒想到還是落空，他表示，為了演魏導，看了許多相關影片、詢問合作過的演員，自認和魏導相似部分是對工作的堅持，經過各方了解，「我相信他是善良的，有執著、努力，肯定不是什麼壞人」。