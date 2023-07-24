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生活遭逢巨變 李蒨蓉突搬家「只有1張床+2盞燈」

娛樂新聞組／即時報導
李蒨蓉坦言最近發生了許多事。（取材自臉書）
李蒨蓉坦言最近發生了許多事。（取材自臉書）

台灣女星李蒨蓉貴婦形象深植人心，但她昨晚突發文表示，過去一個月發生了許多戲劇化的事，讓她脫離舒適圈，換了新環境，她並曬出一張房間照片，寫下「這不是民宿，這裡是蒨蓉的新家，目前家徒四壁，沒有任何家具，只有一張床墊＋兩盞燈」，透露因為最近內心百感交集，所以也不知道該怎麼更新臉書，狀況令人憂心。

李蒨蓉曬出新家照片。（取材自臉書）
李蒨蓉曬出新家照片。（取材自臉書）

李蒨蓉還說，最近她忙到頸部出現莫名腫塊，「一夕之間長好大，至今未消！只好安慰自己，長那麼快，應該不是什麼怪東西吧？」偏偏她的腳背又莫名發痛，還好照過X光，骨頭沒事，她認為以上病痛應該是忙碌導致，「我想我應該沒事，搬遷需要斷捨離，讓我學習到東西少一點、煩惱就少一點，人心不也如此嗎？」

一則發文引起議論紛紛，李蒨蓉隨後透過經紀公司回應，因為兩個兒子都出國念書，她和老公、毛小孩就不需要這麼大的空間，所以動念搬家，現在就在等家具就定位，她開心笑說：「也順勢和老公展開人生新篇章。」

她這陣子太忙碌，導致身體莫名出現小警訊，除了腳背疼痛，頸部也出現腫塊，她無奈說：「我完全想不出來是否有撞到或踢到腳，還好檢查沒什麼問題。」而頸部腫了三周後，現在也逐漸消退中，李蒨蓉調侃自己，已經不是小女孩，不能事事太逞強，她也安排8月做全身健康檢查，讓自己與家人放心。

李蒨蓉2015年因為違規登上軍用阿帕契攻擊直升機拍照，引發軒然大波，形象大傷。

以下為李蒨蓉臉書全文：

親愛的朋友，晚安🫶🏻

這不是民宿，這裡是蒨蓉的新家

目前家徒四壁，沒有任何家具

只有一張床墊＋兩盞燈

過去一個月發生了許多drama

變換新環境、脫離舒適圈

戲劇性的轉折彷彿乘坐雲霄飛車

其中不乏感傷、捨不得與感恩的淚水～

心中百感交集，一時之間言詞難以形容

也是我不知該如何更新臉書的原因

最近的我，忙到頸部出現莫名腫塊

一夕之間長好大，至今未消！

只好安慰自己，長那麼快

應該不是什麼怪東西吧？

雪上加霜，腳背不知為何好痛！

兩週過去，記不起來何時受傷？

照X光，還好骨頭沒事

目前走起路來還是跛腳狀態

不知實情的人可能誤會我痔瘡吧😆

以上歸咎於忙碌，我想我應該沒事

搬遷需要斷捨離

讓我學習到東西少一點、煩惱就少一點

人心不也如此嗎？

近期的新聞時事太熱鬧

彷彿人性的詭詐

總是可以把事情搞的好複雜

如果每個人的心單純些

相信，世界可以更美一點

夜深了

願你腦袋空空、心乾淨地甜甜入睡

不論住哪、睡哪，都有平安～

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