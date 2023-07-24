生活遭逢巨變 李蒨蓉突搬家「只有1張床+2盞燈」

李蒨蓉坦言最近發生了許多事。（取材自臉書）

台灣女星李蒨蓉貴婦形象深植人心，但她昨晚突發文表示，過去一個月發生了許多戲劇化的事，讓她脫離舒適圈，換了新環境，她並曬出一張房間照片，寫下「這不是民宿 ，這裡是蒨蓉的新家，目前家徒四壁，沒有任何家具，只有一張床墊＋兩盞燈」，透露因為最近內心百感交集，所以也不知道該怎麼更新臉書 ，狀況令人憂心。

李蒨蓉曬出新家照片。（取材自臉書）

李蒨蓉還說，最近她忙到頸部出現莫名腫塊，「一夕之間長好大，至今未消！只好安慰自己，長那麼快，應該不是什麼怪東西吧？」偏偏她的腳背又莫名發痛，還好照過X光，骨頭沒事，她認為以上病痛應該是忙碌導致，「我想我應該沒事，搬遷需要斷捨離，讓我學習到東西少一點、煩惱就少一點，人心不也如此嗎？」

一則發文引起議論紛紛，李蒨蓉隨後透過經紀公司回應，因為兩個兒子都出國念書，她和老公、毛小孩就不需要這麼大的空間，所以動念搬家，現在就在等家具就定位，她開心笑說：「也順勢和老公展開人生新篇章。」

她這陣子太忙碌，導致身體莫名出現小警訊，除了腳背疼痛，頸部也出現腫塊，她無奈說：「我完全想不出來是否有撞到或踢到腳，還好檢查沒什麼問題。」而頸部腫了三周後，現在也逐漸消退中，李蒨蓉調侃自己，已經不是小女孩，不能事事太逞強，她也安排8月做全身健康檢查，讓自己與家人放心。

李蒨蓉2015年因為違規登上軍用阿帕契攻擊直升機拍照，引發軒然大波，形象大傷。

以下為李蒨蓉臉書全文：