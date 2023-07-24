曹格失控求救後露面 稱不懂得愛自己

曹格飆唱多首創作金曲。（圖：滾石唱片提供）

歌手曹格日前重返大馬，舉辦「Crazy for LIVE–溫柔無限放大」安可場演唱會，安可時像是要告別過去的自己，他感性喊話：「我希望每一個人都有機會感受到我現在這種感受，就是溫暖、覺得自己不是孤單的，因為有好多人在支持著，所以我要爭氣。全世界也只有唯一一個曹格，沒有人可以代替。」

這回歌單有別於去年11月的首場演出，以他的創作歌曲為主，他在台上一改近期憂鬱陰霾的形象，整個人變得活潑又調皮，不只作勢要跳下舞台、又佯裝要把墨鏡丟下台。唱到「數到五答應我」時，他的外套鈕扣突然鬆開，趕緊轉身背對觀眾調整衣服，這時台下鼓譟脫掉、脫掉，他約定三年後再返鄉開唱會不穿衣服唱大半場，台下齊聲回好，他不禁笑說：「你們是來看脫衣服，還是看演唱會的？」

他邀來音樂啟蒙老師黃大煒擔任嘉賓，合唱「你把我灌醉」掀起一波高潮，接著他邀幸運粉絲上台對唱「梁山伯與茱麗葉」，跟對方頭靠頭、牽手等等，又即興選了三女一男上台近距離互動，有位女粉絲熱情告白「你愛我嗎」，曹格幽默回應：「你媽有來嗎？我應該會愛你媽。」

而他日前疑因情緒失控大吃飛醋，在社群槓上前妻吳速玲，接著表示自己仍很痛苦，透過社群求救。當晚曹格唱完「海闊天空」後有感而發，表示自己經常感謝別人，卻往往忘記要謝謝自己，身邊好友不時提醒他要多愛自己。他坦言至今仍不懂得該如何愛自己，但會努力嘗試，隨後眼眶泛淚哽咽地說：「今晚好想自私一點，跟自己說要謝謝我自己，一輩子就這麼一次，可以嗎？」