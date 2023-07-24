我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓爆血案 20歲男遭多人捅胸

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

曹格失控求救後露面 稱不懂得愛自己

記者林士傑／綜合報導
曹格飆唱多首創作金曲。（圖：滾石唱片提供）
曹格飆唱多首創作金曲。（圖：滾石唱片提供）

歌手曹格日前重返大馬，舉辦「Crazy for LIVE–溫柔無限放大」安可場演唱會，安可時像是要告別過去的自己，他感性喊話：「我希望每一個人都有機會感受到我現在這種感受，就是溫暖、覺得自己不是孤單的，因為有好多人在支持著，所以我要爭氣。全世界也只有唯一一個曹格，沒有人可以代替。」

這回歌單有別於去年11月的首場演出，以他的創作歌曲為主，他在台上一改近期憂鬱陰霾的形象，整個人變得活潑又調皮，不只作勢要跳下舞台、又佯裝要把墨鏡丟下台。唱到「數到五答應我」時，他的外套鈕扣突然鬆開，趕緊轉身背對觀眾調整衣服，這時台下鼓譟脫掉、脫掉，他約定三年後再返鄉開唱會不穿衣服唱大半場，台下齊聲回好，他不禁笑說：「你們是來看脫衣服，還是看演唱會的？」

他邀來音樂啟蒙老師黃大煒擔任嘉賓，合唱「你把我灌醉」掀起一波高潮，接著他邀幸運粉絲上台對唱「梁山伯與茱麗葉」，跟對方頭靠頭、牽手等等，又即興選了三女一男上台近距離互動，有位女粉絲熱情告白「你愛我嗎」，曹格幽默回應：「你媽有來嗎？我應該會愛你媽。」

而他日前疑因情緒失控大吃飛醋，在社群槓上前妻吳速玲，接著表示自己仍很痛苦，透過社群求救。當晚曹格唱完「海闊天空」後有感而發，表示自己經常感謝別人，卻往往忘記要謝謝自己，身邊好友不時提醒他要多愛自己。他坦言至今仍不懂得該如何愛自己，但會努力嘗試，隨後眼眶泛淚哽咽地說：「今晚好想自私一點，跟自己說要謝謝我自己，一輩子就這麼一次，可以嗎？」

上一則

60歲翁家明熱愛運動 自爆罹幽閉恐懼症

下一則

走出雙面風暴 陳綺貞尖叫洩不滿

延伸閱讀

娛樂／黃家駒辭世30周年 一把棄琴開啟音樂路

娛樂／黃家駒辭世30周年 一把棄琴開啟音樂路
TFBOYS「十年之約」到期 200萬粉絲想看「好像在做夢」

TFBOYS「十年之約」到期 200萬粉絲想看「好像在做夢」
王嘉爾牽起她的手、摸她的長髮 還讓她摸胸 粉絲怒了

王嘉爾牽起她的手、摸她的長髮 還讓她摸胸 粉絲怒了
李心潔隔20年開唱 3金同台現交情

李心潔隔20年開唱 3金同台現交情

熱門新聞

楊洋、王楚然從客廳親到廚房，意外開啟水龍頭。(視頻截圖)

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

2023-07-19 09:00
金像獎影后毛舜筠(左)特別自港到台朝聖李心潔演唱會。圖／讀者提供

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

2023-07-22 16:40
蕾貝卡佛格森（左）和湯姆克魯斯差了21歲。(摘自imdb)

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

2023-07-21 11:46
海莉艾特沃等了好多年，才等到成為「不可能的任務」系列女主角的機會。（歐新社資料照片）

「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛

2023-07-17 17:21
泰國評選最美中國女演員。(取材北青文娛)

泰國選出中國十大最美女演員 有出乎你意料的嗎？

2023-07-20 09:30
阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因
川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了