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60歲翁家明熱愛運動 自爆罹幽閉恐懼症

記者陳慧貞／綜合報導
翁家明自曝有幽閉恐懼症。（圖：民視提供）
翁家明自曝有幽閉恐懼症。（圖：民視提供）

男星翁家明近期忙於拍攝民視8點檔「市井豪門」，平日熱愛運動的他，拍戲之餘不忘安排休閒活動、挑戰體能極限，日前他完成綠島海泳環島26公里，接續又潛水深入11.5米海底，到全世界最深海底郵筒打卡。60歲的他，依然是一尾活龍，但卻自曝有「幽閉恐懼症」，連做核磁共振檢查身體都會不舒服。

翁家明熱中戶外休閒運動，爬百岳、海泳潛水都不怕，他曾到澳洲大堡礁潛過水，體驗過海底世界的美妙，因此上回到綠島海泳環島，又聽說綠島的海洋生態是潛水客的天堂，便與幾名好友安排水中一遊，到石朗潛水區世界最深的水下郵筒，看壯觀美麗的珊瑚礁群，享受世界級美景。

徜徉於深藍色的海底世界中，翁家明卻坦言：「其實我有一點幽閉恐懼症。」他舉例，像開車經過隧道時或搭電梯等，在某些密閉空間太久，像有某種壓力壓在身上的感覺，就容易感到不舒服，甚或做核磁共振時，也會出現心悸、呼吸急促的症狀，而當潛水時有水壓因素，「像是海水黏在你的身上，那種感覺很不舒服。」這是很少接觸潛水的原因。

不過這回到綠島潛水，翁家明因身邊有熟識朋友結伴同行，讓他相當放心，「環境、時空都不一樣了，這次游得蠻舒服的。」笑稱自己經常爬山溯溪、海泳潛水，已成功暢遊「海陸」，未來他想嘗試「高空跳傘」，完成跨「陸海空」夢想。

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