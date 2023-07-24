走出雙面風暴 陳綺貞尖叫洩不滿

陳綺貞（右）一身黑與瑪莎在「超犀利趴12」合唱。（圖：相信音樂提供）

被舊愛指控為「雙面女神」的陳綺貞，日前背著招牌吉他、猶如黑化女神般登上「超犀利趴12」，這也是她情感糾紛後首度在台公開演出，一聲高亢的尖叫劃破寂靜舞台，似呼應對舊愛指她「不如意就尖叫1周」的不滿。

陳綺貞演唱完「第二性」及「躺在你的衣櫃」後，介紹嘉賓瑪莎出場，他對著她開門見山說：「院長（因陳綺貞曾自嘲是神經病院院長），我可以加入妳嗎？」陳綺貞笑回：「你要很會尖叫。」瑪莎接哏：「我們練團的都很會尖叫。」他更進一步解釋：「其實我每次講話都很真心誠意，但不知為何別人總覺得這是垃圾話，反而是台上講話字字珠璣的綺貞，其實台下的妳也滿垃圾的。」掀起台下一陣大笑。

人氣夯團告五人當晚唱完「愛人錯過」後，雲安回憶起初次在犀利趴與師兄五月天見面的瞬間，突然大笑：「他們很高大，就算我們穿增高10公分的鞋…啊，我差點脫口說出『看到鬼』！」而TRASH也帶來「改變」、「重感情的廢物」及夯曲「終究還是因為愛」等歌，主唱阿夜也曝與五月天的愛恨糾葛。