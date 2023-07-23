林志玲甜讚AKIRA 爆引退後首發聲

林志玲(中)在台下賣力為老公加油。（記者吳致碩／攝影）

「國民姐夫」AKIRA所屬的日本 團體EXILE日前在「超犀利趴12」帶來精采演出，林志玲 夫唱婦隨現身台下力挺，不時站起舞動、狂揮螢光棒應援；而AKIRA日前透露老婆「想多待在家裡」，林志玲被問到是否真的想淡出演藝圈，她點頭證實：「會專心待在家裡。」不過林志玲經紀人回應，沒有要引退。

超犀利趴因疫情 停辦三年，今年捲土重來，一連兩天共25組藝人輪番上陣，吸引萬名粉絲。打頭陣的是金曲樂團麋先生，和家家合唱「三天三夜」炒熱現場氣氛，鼓鼓、許鈞、白安和日本團體綠黃色社會也帶來精采演出。

AKIRA全場唱跳，和歌迷揮手，也跟老婆呼應。（記者吳致碩／攝影）

林志玲一襲連身短裙戴著口罩現身，和邱瓈寬進入VIP席並肩而坐，EXILE一連演唱「BE THE ONE」、「VICTORY」、「ASOBO!」等歌，AKIRA用中文說：「大家好，今天嗨不嗨？很開心在Super Stage見面。」說自己只會「一點點中文」，林志玲在台下目不轉睛看著老公，AKIRA在台上舞動雙手，她也在台下揮手呼應。演出結束後被問到給AKIRA的表現打幾分，林志玲甜笑說：「100分！」一旁的邱瓈寬忍不住吐槽：「妳臉皮也太厚了吧！99.9吧！」