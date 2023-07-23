林志玲甜讚AKIRA 爆引退後首發聲
「國民姐夫」AKIRA所屬的日本團體EXILE日前在「超犀利趴12」帶來精采演出，林志玲夫唱婦隨現身台下力挺，不時站起舞動、狂揮螢光棒應援；而AKIRA日前透露老婆「想多待在家裡」，林志玲被問到是否真的想淡出演藝圈，她點頭證實：「會專心待在家裡。」不過林志玲經紀人回應，沒有要引退。
超犀利趴因疫情停辦三年，今年捲土重來，一連兩天共25組藝人輪番上陣，吸引萬名粉絲。打頭陣的是金曲樂團麋先生，和家家合唱「三天三夜」炒熱現場氣氛，鼓鼓、許鈞、白安和日本團體綠黃色社會也帶來精采演出。
林志玲一襲連身短裙戴著口罩現身，和邱瓈寬進入VIP席並肩而坐，EXILE一連演唱「BE THE ONE」、「VICTORY」、「ASOBO!」等歌，AKIRA用中文說：「大家好，今天嗨不嗨？很開心在Super Stage見面。」說自己只會「一點點中文」，林志玲在台下目不轉睛看著老公，AKIRA在台上舞動雙手，她也在台下揮手呼應。演出結束後被問到給AKIRA的表現打幾分，林志玲甜笑說：「100分！」一旁的邱瓈寬忍不住吐槽：「妳臉皮也太厚了吧！99.9吧！」
首次參與超犀利趴演出的庾澄慶，一口氣唱了「快樂頌」、「老實情歌」、「缺口」，他喘著氣說：「我唱到最後快斷氣了，犀利趴我終於來了！跟犀利趴的緣分真是緣盡情未了。」原來他好幾年前就接到邀請，但一下跟工作撞期，一下遇到疫情，今年才終於順利參與。五月天壓軸登場，他們將舞台布置成夏日風情的泳池派對，與觀眾清涼一「夏」。
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